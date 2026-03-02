X!

TalTech pidi ühisliigas Riia Zelli paremust tunnistama

Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti-Läti korvpalliliigas peeti esmaspäeva õhtul üks mäng, TalTech/Alexela pidi kodupubliku ees Riia Zelli paremust tunnistama.

Külalised läksid varakult juhtima üheksa punktiga, aga TalTech toibus ja jõudis teisel veerandil 36:36 viigini ning asus seejärel ise mängutempot dikteerima, saavutades poolajapausiks 53:46 edu. Kolmanda veerandi algul paisus võõrustaja edu 11-punktiliseks, aga Zelli vastas siis 9:0 spurdiga ning jõudis otsustava veerandi eel viigini.

TalTech jõudis neljandal veerandil kaks korda kolme punktiga juhtima, aga otsustavatel hetkedel mängis kindlamalt Zelli, kes vormistas lõpusireeni kõlades 95:86 (27:24, 19:29, 22:17, 27:16) võidu.

Kapten Oliver Metsalu viskas kaotajate eest 22 punkti ja haaras kaheksa lauapalli, Oliver Suurorg lisas omalt poolt 17 silma ja Tormi Niits kogus 16 punkti ja seitse lauapalli. Siim-Markus Post näitas taas mitmekülgsust, aga sihik oli paigast: mängujuht viskas viis punkti, jagas üheksa resultatiivset söötu ja võttis maha seitse lauapalli, aga patustas ka seitsme pallikaotuse ja viie veaga.

Üleplatsimees oli Zelli tagamängija Rolands Sulcs, kes viskas 23 punkti. Mängujuht Khalil Shabazz kogus 18 punkti ja kümme korvisöötu, kolmikduublist jäi puudu neli lauapalli. Kaksikduubli tegi 13 punkti ja 12 lauapalliga ka ääremees Frankie Fidler.

TalTech jätkab 15 võidu ja kaheksa kaotusega liigatabelis seitsmendal kohal, kuue kaotuse kõrvale 17. võidu saanud Zelli kerkis kolmandaks, aga Kalev/Cramo ja Valmiera (mõlemad 16-6) on kannul. Tipus on jätkuvalt Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes on 22 mängust võitnud 20.

Põhiturniir lõppeb 14. märtsil, kaheksa parimat meeskonda liiguvad edasi play-off'i.

Tabeliseis:
1. Tartu Ülikool 20-2
2. Riia VEF 18-5
3. Riia Zelli 17-6
4. Kalev/Cramo 16-6
5. Valmiera 16-6
6. Ventspils 16-7
7. TalTech 15-8
8. Ogre 11-13

9. Pärnu 10-13
10. Viimsi 6-16
11. Keila KK 4-18
12. Liepaja 4-19
13. Läti Ülikool 3-18
14. Keila Coolbet 2-21

Toimetaja: Kristjan Kallaste

