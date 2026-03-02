Täht tuli Araabia Ühendemiraatides hõbedale, Saaremaalt kümme blokki

Täht ja tema koduklubi Al Jazira pidasid eelmisel nädalal finaalseeria otsustava kohtumise, kus tuli Al Nasrilt vastu võtta 1:3 (21:25, 25:22, 23:25, 20:25) kaotus. Tähe arvele jäi 24 punkti (+13). Seeria kaotati mängudega 1:2, seega jäi tasuks hõbedane medal. Edasi ootavad ees veel mõned turniirid, ent hetkel on käsil mängupaus, mis oli plaanis juba enne olukorra ärevaks muutumist regioonis, vahendab Volley.ee.

Kuveidis Kuwait SC ridades palliv Oliver Venno pidas aga viimase põhiturniiri kohtumise, kui Al Arabist saadi jagu tulemusega 3:0 (25:22, 25:10, 26:24). Venno tõi võitjate resultatiivseimana 16 punkti (+6). Põhiturniiril saadi esikoht ja edasi hakkavad tabeli viis esimest meeskonda omavahel mängima, kui olukord regioonis rahuneb.

Rumeenia meistriliigas sai Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau kaotuse, kui tuli tunnistada Bukaresti Stiinta Polütehnikumi 3:2 (25:16, 26:28, 25:22, 20:25, 15:12) paremust. Teppanilt 27 punkti (+22), Hurt lisas kaheksa silma (+0). Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada teenis aga 3:0 (25:18, 25:18, 25:23) võidu Craiova üle, Vanker juhtis oma meeskonna rünnakuid kogu mängu, Lõhmus kaasa ei teinud. Tabelis on Galati 40 silmaga teine ja Zalau 36 punktiga neljas.

Prantsusmaal teenis võidulisa Alex Saaremaa tööandja Chaumont, saades 3:2 (25:21, 23:25, 24:26, 25:17, 15:11) jagu Ajacciost. Saaremaalt suurepärane mäng – eestlasest tempomees tõi 20 punkti (+15) ja pani muuhulgas kümme blokki. See esitus tõi talle ka mängu MVP auhinna. Robert Viiber ja Narbonne said 1:3 (25:22, 22:25, 16:25, 20:25) kaotuse Cannes'lt, Viiber sai kirja täismängu ja tõi ka kaks punkti (-1). Tabelis on Narbonne 27 punktiga 10. kohal ja Chaumont 24 silmaga 12.

Prantsusmaa esiliigas sai Ardo Kreegi tööandja Saint-Nazare 3:2 (16:25, 25:21, 25:21, 23:25, 15:10) jagu Cambraist, Kreegilt üheksa punkti (+8). Tabelis on eestlase koduklubi 39 punktiga neljas.

Itaalia esiliigas pidid Karli Allik ja Abba Pineto meeskond vastu võtma 2:3 (25:23, 22:25, 25:12, 22:25, 8:15) kaotuse Pordedonelt, kellest nädal varem saadi jagu karikafinaalis. Allik tõi 20 punkti (+3). Tabelis ollakse 42 punktiga teised. Itaalia tugevuselt kolmandas liigas sai Kevin Saare tööandja Napoli 0:3 (17:25, 20:25, 21:25) kaotuse Castellana Grottelt, Saarelt 11 punkti (+5). Tabelis on Napoli seitsme punktiga viimasel real.

Marily Lass (paremalt teine) Autor/allikas: LiigaPloki Pihtipudas

Soomes teenis Marily Lassi tööandja LiigaPloki kaks võitu. Esmalt alistati 3:2 (19:25, 25:22, 18:25, 25:16, 15:8) Jymy Volley, Lassilt 20 punkti (+13). Seejärel saadi 3:1 (22:25, 25:17, 25:17, 25:18) võit Orivee Ponnistuse vastu, eestlannalt 17 punkti (+2). Tabelis ollakse 26 punktiga kuuendal kohal.

Šveitsi meistrivõistluste veerandfinaalis sai Joosep Kuriku tööandja Genfi Genois kaks võitu Jona üle. Esmalt alistati vastane 3:1 (27:29, 25:22, 25:17, 25:23), Kurikult kaks punkti (-2). Seejärel saadi kirja 3:0 (25:19, 25:23, 25:16) võit, Kurik tõi kümme punkti (+5). Seeria võideti mängudega 3:1, poolfinaalis on vastaseks Näfelsi meeskond.

Slovakkias jätkuvad play-off'iid, kus põhiturniiri esimesed viis mängivad esmalt omavahel. Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina sai esmalt 3:0 (25:18, 25:19, 25:23) jagu Nove Mestost. Cicetti tõi osalise mänguajaga kaheksa punkti (+4), Kask lisas kahe geimiga kaks punkti (+2). Seejärel saadi aga 2:3 (24/26 23/25 25/21 25/17 15/17) kaotus Bratislana Slovanilt, Kaselt koguni 19 punkti (+12), Cicetti arvele jäi kolm punkti (+0). Tabelis ollakse 51 punktiga kolmandal kohal.

Jaapanis sai Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas kaks kaotust, kui alla jäädi Osaka Sunbirdsile. Esime mäng kaotati 1:3 (23:25, 15:25, 28:26, 20:25), Tammearult 14 ja Tammemaalt kümme punkti. Seejärel saadi 0:3 (13:25, 25:27, 24:26) kaotus, Tammearu panustas 12 punkti, Tammemaa lisas kaheksa silma. Tabelis on Hokkaido üheksa võidu ja 21 kaotusega üheksandalkohal.

Kreekas sai Kadi Kullerkannu koduklubi AONS Milon 0:3 (17:25, 15:25, 19:25) kaotuse Ilisiakoselt. Kullerkann tõi osalise mänguajaga ühe punkti (-3). Tabelis ollakse 20 punktiga üheksandad.

Norras pidas kaks kohtumist peatreener Tauno Lipu juhendatav BK Tromsö. Esmalt tuli tunnistada Førde Volleyballklubbi 3:2 paremust ja seejärel oldi 3:1 üle TIF Vikingist. Tabelis on Tromsö 31 punktiga liidrikohal.