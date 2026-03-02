X!

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

Siim Kiskonen.
Siim Kiskonen. Autor/allikas: Kaho Ohkura
Pühapäeval Jaapanis peetud Fuji kriteeriumi finaalsõidus pälvis Eesti rattur Siim Kiskonen kuuenda koha.

Võistluse võitis Tetsuo Yamamoto (1:17.28), edestades klubikaaslast Kazushige Kubokit ja Shiki Kuroedat, vahendab ejl.ee.

"Tore tulemus," võttis Kiskonen võistluse kokku.

"Arvestades, et kuni viimase kilomeetrini suutsin väga ilusasti energiat säästa, siis lootsin natuke paremat kohta, aga sellegipoolest on see tore tulemus. Minust ees pool olid mitmed väga kiired sprinterid, aga kuna nad pidid sõidu ajal rohkem energiat kulutama kui mina, siis lootsin neid edestada," lisas ta.

Võidu teenis jaapanlane Tetsuo Yamamoto (Team UKYO), kelle ajaks märgiti 1:17.28. Teise koha sai Kazushige Kuboki (Team UKYO) ja pjedestaalile sai veel Shiki Kuroeda (Sparkle Oita Racing Team).

Kokku jõudis pühapäevasele finaalvõistlusele 75 ratturit.





