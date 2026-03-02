Nisu jäi GP Pedalia kriteeriumil napilt pjedestaalikohata

25-ringilisel kriteeriumil sõideti kokku 42 kilomeetrit ning stardis oli sama seltskond, kes osales päev varem rahvusvahelise kategooriaga ühepäevasõidul GP Pedalia. Eestlase kodutiim võttis kriteeriumit treeningvõistlusena, mispärast spetsiaalne taktika puudus, vahendab ejl.ee.

"Üritasin grupi eesotsas sõita ja vaadata, mis saab. Mõnel korral üritasin ka eest pääseda, aga mind ei lastud kaugele," rääkis Nisu võistluse järel. "Viimased kaheksa ringi hoidsin ennast grupifinišiks. Lõpukurv oli 500 meetrit enne finišijoont ja läksin sinna tegelikult heal positsioonil täpselt hilisema võidumehe taga, aga peale pööret hakati kohe sprintima ja ma ei saanud õiget käiku õigel ajal sisse. Pidin korraks pedaalimise lõpetama, et käik sisse saada ja sellega kadus õige hetk ära. Lõpus tulin tagant poolt hooga, aga joon tuli enne vastu, kui parimad kätte sain. Pettunud ei ole, pigem rahul, et jaksan vähemalt siin tasemel sõita."

Kolmikvõidu pälvisid türklased Ramazan Yilmaz (53.39), Mustafa Tarakci (mõlemad Konya Büyüksehir Belediye Spor) ja Tahir Bugra Yigit (Spor Toto Cycling Team).

Prantsusmaal peetud amatöörtasemega võistlusel Circuit de la Vallee du Bedat (124,8 km) pälvis Markus Mäeuibo (Charvieu – Chavagneux IC; +0.34) 48. koha. Esikoha teenis inglane Huw Buck Jones (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme; 2:47.10).