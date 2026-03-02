Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

Kohtumine algas tempokalt ning juba avaminutitel tekkisid võimalused mõlemale poolele. Esimese nelja minuti jooksul pidid sekkuma mõlema naiskonna väravavahid. Eesti poolelt sai raamilöögi kirja avamängus tabamuse teinud Nicole Kelli, samuti pani vastase puuriluku proovile Ranele Valk. Eesti jaoks osutus otsustavaks 22. minut. Anželika Jotkina pääses löögile, vastase väravavaht tegi küll tõrje, kuid jätkuolukorras jõudis Jotkina uuesti pallini ja saatis selle võrku, vahendab jalgpall.ee.

Poolaja teises pooles kuulus mängupilt pigem eestlannadele, kes tekitasid vastase karistusalas mitmeid võimalusi, ent jäid kas ebatäpseks või sekkus vastase väravavaht.

Teise poolaja alguses pääses rohkem löögile Küpros, kuid ohtlikke olukordi ei tekkinud. Vastane teenis nurgalööke nii 48. kui ka 64. minutil ning sai kirja ka jätkulöögi, ent väravasuud kaitsenud Merit Lelov oli kindel ega lubanud vastasel viigini jõuda. Kohtumise lõpp kulges pigem tagasihoidlikult ning lõpuvile kõlades said eestlannad kirja 1:0 võidu.

Sama tulemusega alistas Eesti mõne päeva eest turniiri avakohtumises ka San Marino eakaaslased. Valikturniiri lõpetab Eesti neljapäeval, 5. märtsil kell 12 kohtumisega Sloveenia vastu.