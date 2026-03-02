Bucsa teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

Bucsa alistas kaks tundi ja 15 minutit kestnud finaalmängus 6:1, 4:6, 6:4 poolatari Magdalena Frechi.

Värskes maailma edetabelis kerkis Bucsa tänu võidule 32 kohta ja paikneb nüüd 31. real. Frech tõusis 21 kohta, 36. positsioonile. Koos hiinlanna Jiang Xinyuga võidutses Bucsa Meridas ka paarismängus.

USA-s Texases peetud WTA 250 kategooria turniiril triumfeeris ameeriklanna Peyton Stearns, kes sai 7:6 (8), 7:5 jagu kaasmaalannast Taylor Townsendist. Stearnsile on see karjääri teine WTA turniirivõit. Townsend sai aga turniirivõidu paarismängus, kus triumfeeris koos austraallanna Storm Hunteriga.

Maailma edetabelis tõusis Stearns 14 kohta ja paikneb nüüd 48. positsioonil, Townsend kerkis 32 rida, 87. kohale.

Meeste ATP 250 kategooria turniiril Tšiilis võidutses itaallane Luciano Darderi, kes alistas finaalis 7:6 (6), 7:5 sakslase Yannick Hanfmanni.

See oli Darderi karjääri kuues ATP finaal ja viies turniirivõit, seejuures need kõik on olnud ATP 250 kategooria turniirid, mis mängitud liivaväljakuil.

Darderi paikneb edetabelis 21. real, Hanfmann tõusis 16 kohta ja asub nüüd 65. positsioonil.