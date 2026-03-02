X!

Janika Lõiv sai Hispaanias hooaja avavõistlusel kolmanda koha

Jalgrattasport
Janika Lõiv
Hispaanias peetud rahvusvahelise kategooriaga olümpiakrossi võistlusel Gran Premio Zaragoza (UCI C1) pälvis valitsev Eesti meister Janika Lõiv kolmanda koha.

Eliitnaiste konkurentsis võidutses hollandlanna Anne Terpstra (Lapierre PXR Racing; 1:24.24). Tihedas finišiheitluses sprintis end teiseks hispaanlanna Estibaliz Sagardoy Zunzarren (Saltoki Orbea Development; +4.56), jättes kolmandaks Lõivu, vahendab ejl.ee.

"Alustasin hooaja ettevalmistust oluliselt hiljem kui tavaliselt. Seetõttu olen võistlusvormist veel väga kaugel," rääkis Lõiv sõidu järel. "Asjade kokkulangemisel otsustasin osa võtta Zaragoza XCO võistlusest. Startisin natuke liiga tagasihoidlikult, sest kartsin, et ei pea lõpuni vastu. Tunne oli raske ja valdav osa sõidust olin kolmandal positsioonil."

"Kolmandat ringi sõites tundsin, kuidas jalad pole intensiivsusega harjunud ja hakkasid mu ajule selgeks tegema, et võta hoogu maha. Murdumishetke siiski ei tulnud ja sõitsin tõusvas tempos," jätkas Lõiv. "Ring enne lõppu õnnestus mul teise koha sõitja kätte saada ja temast mööduda. Korraga tuli sisse julgus endast veel rohkem välja pigistada. Sellest hetkest kuni lõpuni valdas mind põnevus. Pea töötas erinevate strateegiate kallal, kuid iseenda sõiduvea tõttu jäi meil siiski lõpplahendus finiši peale."

Kokku oli stardis 32 naist. Eliitmeeste konkurentsis võidutses taanlane Tobias Lillelund (Lapierre PXR Racing; 1:25.25).

Toimetaja: Maarja Värv

