Kolm Eesti suusatajat pääses juunioride MM-il sprindis veerandfinaali

Norras Lillehammeris alanud põhja suusaalade juunioride ja U-23 maailmameistrivõistlustel on esimesena kavas juunioride vabatehnikasprint, kus eelsõidust pääsesid edasi veerandfinaali ehk 30 parema sekka kolm Eesti suusatajat – Herta Rajas, Gerda Kivil ja Toni Andree Saarepuu.