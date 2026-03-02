Kolm Eesti suusatajat pääses juunioride MM-il sprindis veerandfinaali
Norras Lillehammeris alanud põhja suusaalade juunioride ja U-23 maailmameistrivõistlustel on esimesena kavas juunioride vabatehnikasprint, kus eelsõidust pääsesid edasi veerandfinaali ehk 30 parema sekka kolm Eesti suusatajat – Herta Rajas, Gerda Kivil ja Toni Andree Saarepuu.
Meesjuunioride kvalifikatsioonis oli kiireim kanadalane Finn Redman, Saarepuu kaotas talle 5,71 ja pääses edasi 21. ajaga.
Teistest eestlastest oli Stefan Kivil 38. (+10,01), Juss Leiner 41. (+11,01) ja Oskar Lehto 44. (+11,46). Stardis oli 101 noormeest.
Naisjuuniorides näitas kvalifikatsioonis kiireimat minekut norralanna Iselin Bjervig Drivenes. Rajas pääses edasi 13. ja Kivil 14. ajaga, kaotust kiireimale kogunes vastavalt 15 ja 15,03 sekundit. Rohkem eestlannasid stardis polnudki, kokku võistles 79 neidu.
Noormeeste otsustavad sõidud algavad kell 13.30 ja neidudel kell 14.
Toimetaja: Maarja Värv