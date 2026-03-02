X!

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

Tennis
Tennis
Tennis Autor/allikas: Pixabay
Tennis

Stockholmis lõppes pühapäeval Tennis Europe U-14 vanuseklassi Super kategooria turniir Kungens Kanna & Drottningens Pris, kus Eesti parimana jõudis Vera Morozova veerandfinaali.

Morozova (TE U-14 edetabeli 26.) oli 12. asetusega, kuid tema tabelikaheksandikust kukkus teine asetatu kohe välja ning Morozova sai kolm üsna kindlat kahesetilist võitu. Veerandfinaalis läks aga Morozova kokku Maria Kotšerženkoga (Ukraina, 3.), keda võib-olla Eesti tennisefännid mäletavad Mark Lajali ja Gael Monfilsi 2024. aasta kohtumise eel toimunud mängust, kus Ukraina tüdruk kaotas Elizaveta Anikinale. Nüüd võitis Kotšerženko Morozovat 6:3, 7:5, vahendab tennisnet.ee.

Üsna hästi läks ka teisel Eesti mängijal Ieva Bželenkol, kes sai kaks võitu ja kolmandas ringis kaotas hilisemale turniiri võitjale Giulia Luchettile (Itaalia), kes on TE U-14 edetabelis alles 41.

Finaalis võitis Luchetti Kotšerženkot, seega jõudsid esikohamängule mõlemad Eesti tennisistide alistajad.

Morozova jõudis veerandfinaali ka paarismängus, kus tema partner oli Tina Jansone (Läti).

Toimetaja: Maarja Värv

tenniseuudised

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

08:40

Lajal säilitas edetabelis koha, Glinka langes pisut

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

28.02

Seeman võitis viienda ITF-i tiitli

28.02

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

27.02

Seeman pääses eksootilises paigas paarismängu finaali

27.02

Finaali jõudnud Medvedevil on võimalik lõpetada kurioosne võiduseeria

27.02

Malõgina näitas veerandfinaalis maailma 144. reketile koha kätte

26.02

Lajal pidi tunnistama tuttava prantslase paremust

26.02

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali

26.02

Teisena asetatud Glinka kaotas teises ringis

25.02

Ruud sai Mehhikos kannatlikult mänginud hiinlaselt üllatuskaotuse

25.02

Glinka alistas Šveitsis Challengeri turniiril kohaliku tulevikumehe

25.02

Pingelise võiduga edasi pääsenud Malõgina kohtub paarismängu paarilisega

25.02

Lajal liikus Prantsusmaal kindla võiduga edasi

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:49

Kolm Eesti suusatajat pääses juunioride MM-il sprindis veerandfinaali

12:25

Jaama ja Paalberg alustasid suusaorienteerumise MM-i 29. kohaga

11:47

Osad Miss Valentine'il osalenud võimlejad ei saa alanud sõja tõttu koju

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

09:42

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

09:07

Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria

08:40

Lajal säilitas edetabelis koha, Glinka langes pisut

08:08

Eesti võimleja võitis Tartus üksikalade võistlusel kaks medalit

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

01.03

Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Galerii: Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt Uuendatud

01.03

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu Uuendatud

01.03

Verlin läbis tõkkesprindi taas kaheksast sekundist kiiremini Uuendatud

01.03

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu Uuendatud

01.03

ETV spordisaade, 1. märts

01.03

Naiste saalijalgpallimeister selgus penaltiseerias

loetumad

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

01.03

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

01.03

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

01.03

Lakers jooksis Luka ja LeBroni juhtimisel Warriorsist üle

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene Uuendatud

28.02

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo