Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

Morozova (TE U-14 edetabeli 26.) oli 12. asetusega, kuid tema tabelikaheksandikust kukkus teine asetatu kohe välja ning Morozova sai kolm üsna kindlat kahesetilist võitu. Veerandfinaalis läks aga Morozova kokku Maria Kotšerženkoga (Ukraina, 3.), keda võib-olla Eesti tennisefännid mäletavad Mark Lajali ja Gael Monfilsi 2024. aasta kohtumise eel toimunud mängust, kus Ukraina tüdruk kaotas Elizaveta Anikinale. Nüüd võitis Kotšerženko Morozovat 6:3, 7:5, vahendab tennisnet.ee.

Üsna hästi läks ka teisel Eesti mängijal Ieva Bželenkol, kes sai kaks võitu ja kolmandas ringis kaotas hilisemale turniiri võitjale Giulia Luchettile (Itaalia), kes on TE U-14 edetabelis alles 41.

Finaalis võitis Luchetti Kotšerženkot, seega jõudsid esikohamängule mõlemad Eesti tennisistide alistajad.

Morozova jõudis veerandfinaali ka paarismängus, kus tema partner oli Tina Jansone (Läti).