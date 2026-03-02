Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

X!

Eesti keskkaitsja Erko Jonne Tõugjas pidas oma uue koduklubi Halmstadi särgis teise ametliku kohtumise. Nagu esimene mäng, lõppes ka pühapäevane kohtumine 1:0 võiduga.

Halmstad (kõrgliiga) alistas Rootsi karikavõistluste alagrupifaasi teises voorus Varbergi (esiliiga), ainsa värava lõi Pascal Gregor 25. minutil. Tõugjas tegi täismängu, vahendab Soccernet.ee.

Neljaliikmelisest alagrupist pääseb Rootsi karika veerandfinaali ainult üks meeskond. Seetõttu pole Halmstadil kahe võidu järel ja viimase, kolmanda vooru eel edasipääs kindel. Viimases voorus tuleb vastaseks Rootsi tunamullune meister Malmö.

Eelmises voorus hüppeliigesevigastuse tõttu välja vahetatud Maksim Paskotši puudus pühapäeval koosseisust, kui tema leivaisa Gent kaotas Belgia kõrgliigas Gengile 0:3.

Gent langes kaotuse tõttu tabelis Gengi seljataha, seitsmendaks.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

