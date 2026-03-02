Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

Eelmises voorus hüppeliigesevigastuse tõttu välja vahetatud Maksim Paskotši puudus pühapäeval koosseisust, kui tema leivaisa Gent kaotas Belgia kõrgliigas Gengile 0:3.

Neljaliikmelisest alagrupist pääseb Rootsi karika veerandfinaali ainult üks meeskond. Seetõttu pole Halmstadil kahe võidu järel ja viimase, kolmanda vooru eel edasipääs kindel. Viimases voorus tuleb vastaseks Rootsi tunamullune meister Malmö.

Eesti keskkaitsja Erko Jonne Tõugjas pidas oma uue koduklubi Halmstadi särgis teise ametliku kohtumise. Nagu esimene mäng, lõppes ka pühapäevane kohtumine 1:0 võiduga.

