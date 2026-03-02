Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria
Korvpalliliigas NBA lõpetas New York Knicks veebruarikuu võitmatuna püsinud San Antonio Spursi 11-mängulise võiduseeria, jäädes kodusaalis peale 114:89. Nii vähe punkte polnud Spurs sel hooajal üheski mängus visanud.
14:21 kaotusseisust tegi Knicks 19-0 spurdi, minnes 33:21 juhtima. Sellest Spurs enam ei taastunudki, paaril korral jõuti kaheksa punkti kaugusele, kuid lähemale mitte.
Võitjate ridades tõi Mikal Bridges 25 punkti ja võttis viis lauapalli, Jalen Brunson lisas 24 punkti ja andis seitse tulemuslikku söötu. Spursi parim oli Victor Wembanyama 25 punkti ja 13 lauapalliga.
Tulemused:
New York – San Antonio 114:89
Chicago – Milwaukee 120:97
Brooklyn – Cleveland 102:106
Denver – Minnesota 108:117
Indiana – Memphis 106:125
Atlanta – Portland 135:101
Orlando – Detroit 92:106
Boston – Philadelphia 114:98
Dallas – Oklahoma City 87:100
LA Clippers – New Orleans 137:117
LA Lakers – Sacramento 128:104
Toimetaja: Maarja Värv