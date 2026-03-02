Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria

14:21 kaotusseisust tegi Knicks 19-0 spurdi, minnes 33:21 juhtima. Sellest Spurs enam ei taastunudki, paaril korral jõuti kaheksa punkti kaugusele, kuid lähemale mitte.

Võitjate ridades tõi Mikal Bridges 25 punkti ja võttis viis lauapalli, Jalen Brunson lisas 24 punkti ja andis seitse tulemuslikku söötu. Spursi parim oli Victor Wembanyama 25 punkti ja 13 lauapalliga.

Tulemused:

New York – San Antonio 114:89

Chicago – Milwaukee 120:97

Brooklyn – Cleveland 102:106

Denver – Minnesota 108:117

Indiana – Memphis 106:125

Atlanta – Portland 135:101

Orlando – Detroit 92:106

Boston – Philadelphia 114:98

Dallas – Oklahoma City 87:100

LA Clippers – New Orleans 137:117

LA Lakers – Sacramento 128:104