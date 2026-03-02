X!

Lajal säilitas edetabelis koha, Glinka langes pisut

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Värskes meeste tennise maailma edetabelis säilitas Eesti esireket Mark Lajal positsiooni.

22-aastane Lajal jätkab edetabeli 160. real. Vahepeal talle üsna lähedale jõudnud 25-aastane Daniil Glinka langes viis kohta ja paikneb nüüd 176. positsioonil.

Sel nädalal mängivad Lajal ja Glinka mõlemad Prantsusmaal Thionville'is ATP Challenger 100 kategooria turniiril. Glinka kohtub loosi tahtel avaringis turniiril esimesena asetatud prantslase Hugo Gastoniga (ATP 96.), seitsmenda paigutuse saanud Lajali vastane avaringis on prantslane Dan Added (ATP 203.).

Kristjan Tamm kerkis kolm ja Markus Mölder seitse kohta, olles nüüd vastavalt 951. ja 1166. real.

Edetabeli esiotsas jätkavad hispaanlane Carlos Alcaraz, itaallane Jannik Sinner ja serblane Novak Djokovic. Esikümnes oli ka pisike muudatus, omavahel vahetasid kohad ameeriklane Ben Shelton ja kanadalane Felix Auger-Aliassime – Shelton kerkis kaheksandaks, lükates Auger-Aliassime'i üheksandaks.

Naiste maailma edetabelis langes Elena Malõgina kolm kohta ja paikneb nüüd 351. real. Eelmisel nädalal Slovakkias ITF-i W75 kategooria turniiril poolfinaali jõudmise eest teenitud punktid aga lisanduvad alles järgmise nädala tabelis ja siis peaks Malõgina tegema korraliku tõusu ning parandama ka enda seni parimat kohta, mis on 322.

Naiste esireketina jätkab Arina Sabalenka, talle järgnevad poolatar Iga Swiatek ja Kasahstani esindav Jelena Rõbakina. Sarnaselt meestele oli ka naistel esikümnes üks muudatus, kui itaallanna Jasmine Paolini kerkis seitsmendaks, lükates Mirra Andrejeva kaheksandaks.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

08:40

Lajal säilitas edetabelis koha, Glinka langes pisut

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

28.02

Seeman võitis viienda ITF-i tiitli

28.02

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

27.02

Seeman pääses eksootilises paigas paarismängu finaali

27.02

Finaali jõudnud Medvedevil on võimalik lõpetada kurioosne võiduseeria

27.02

Malõgina näitas veerandfinaalis maailma 144. reketile koha kätte

26.02

Lajal pidi tunnistama tuttava prantslase paremust

26.02

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali

26.02

Teisena asetatud Glinka kaotas teises ringis

25.02

Ruud sai Mehhikos kannatlikult mänginud hiinlaselt üllatuskaotuse

25.02

Glinka alistas Šveitsis Challengeri turniiril kohaliku tulevikumehe

25.02

Pingelise võiduga edasi pääsenud Malõgina kohtub paarismängu paarilisega

25.02

Lajal liikus Prantsusmaal kindla võiduga edasi

24.02

Elena Malõgina pääses Trnavas põhiturniirile

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:42

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

09:07

Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria

08:40

Lajal säilitas edetabelis koha, Glinka langes pisut

08:08

Eesti võimleja võitis Tartus üksikalade võistlusel kaks medalit

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

01.03

Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt Uuendatud

01.03

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu Uuendatud

01.03

Verlin läbis tõkkesprindi taas kaheksast sekundist kiiremini Uuendatud

01.03

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu Uuendatud

01.03

ETV spordisaade, 1. märts

01.03

Naiste saalijalgpallimeister selgus penaltiseerias

01.03

Arsenali edukas seeria Chelsea vastu sai jätku

01.03

Weng võidutses rootslaste koduõuel

01.03

Bezzecchi alustas hooaega imelise nädalalõpuga, tiitlikaitsja katkestas

01.03

Erik Sorga karjäär jätkub Fääri saartel

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene Uuendatud

01.03

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

loetumad

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

01.03

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

28.02

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

01.03

ERR-i taliolümpiamängude teleülekandeid jälgis üle 600 000 vaataja

01.03

Lakers jooksis Luka ja LeBroni juhtimisel Warriorsist üle

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo