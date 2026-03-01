Naiste saalijalgpallimeister selgus penaltiseerias

Neutraalsel väljakul Kohila spordihoones peetud finaalis said mõlemad naiskonnad hoida liidriohje, kusjuures Aurora Futsal juhtis vaid 1:0. Keila eduseisud olid 2:1, 3:2, 4:3, 5:4. Normaalaeg lõppes 5:5 (2:2).

Kuna lisaajal väravaid ei löödud, selgus võitja penaltiseerias, kus tulemusega 5:4 osutus paremaks Aurora Futsal.

Kullanaiskonna koosseis: Sarah Brigitta Elhi, Liisi Kalinina, Katrin Loo, Diana Migalenja, Kärt Ojassaar, Liis Steinberg, Arina Tarassova, Vanessa Vaher, Anett Vilipuu ja Getriin Yalin; treener Martin Mee.

Hõbedane naiskond: Berit Bauman, Triin Enok, Berit Israel, Gerli Israel, Helene Kala, Trinity Klettenberg, Carmen Elisabeth Loime, Hannela Melis, Heidi Melis, Rebeca Mõek, Moonika Mürk, Iiris Nurmoja, Kättriin Remmelg ja Grete Mai Salme.

Jõgeval peetud pronksikohtumises läks FC Jõgeva Wolves/MZ Auto Kohila Püsivuse vastu juba kuuendaks minutiks 2:0 juhtima. Selle tulemusega võideti ka poolaeg ning mängu lõpptulemuseks jäi 4:0, mis tähendas, et Jõgeva naiskond sai teist hooaega järjest pronksi.

FC Jõgeva Wolves /MZ Auto. Autor/allikas: Hanna Truusalu

Pronksinaiskonna koosseis: Riin Kalme, Caroliine Kapp, Diana Kask, Marie Heleen Lisette Kimsen, Merge Kuningas, Sandra London, Ugochi Jennifer Nwaokorie, Kätlin Ojapõld, Anu Paluoja, Karina Piirimaa, Karmen Piirimaa, Sandra Pärn, Kerli Rajaste, Renita Roopalu, Janeli Siim, Samanta Uueda ja Eret Elen Viidakas. Võistkonna treener Kervin Kull.

Naiste meister selgus viiendat korda, kuid esimest korda järgnesid põhiturniirile poolfinaalid ja medalimängud. Hooajal 2024/2025 sai esikoha Tallinna FC Ajax ning hooaegadel 2018/2019 ja 2019/2020 oli võitja FC Pae United.