Arsenali edukas seeria Chelsea vastu sai jätku

William Saliba viis Arsenali 21. minutil juhtima, aga esimese poolaja üleminutitel õnnestus vastastel Pedro Hincapie omaväravast viigistada. Arsenali võidutabamuse lõi 66. minutil Jurrien Timber.

Mängus, kus tehti vaid kolm nurgalööki, õnnestus Arsenalil ühtlasi pikendada Chelsea vastu oma edukat seeriat. Viimasest 11 omavahelisest mängust on võidetud kaheksa ja viigistatud kolm.

Arsenal on 29 mänguga kogunud 64 punkti ehk viis enam kui lähim jälitaja Manchester City ühe vähempeetud kohtumisega. 51 punkti on nii Manchester Unitedil kui ka viimati tabeli punasele laternale Wolverhamptonile kaotanud Aston Villal.

Manchester United alistas pühapäeval aga kodus Crystal Palace'i 2:1 (57. pen Bruno Fernandes, 65. Benjamin Šeško - 4. Maxence Lacroix). Seejuures Crystal Palace'i väravalööja sai 56. minutil otse punase kaardi ja jättis omad vähemusse.

Ülejäänud pühapäeval toimunud kohtumised lõppesid samuti 2:1 kodumeeskonna võiduga: Brighton sai jagu Nottingham Forestist ja Fulham oli üle Tottenham Hotspurist.