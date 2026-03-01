Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

Eesti koondise ridades vormistas kübaratriki Aleksandra Stolyarova, kohtumise viimase värava viskas tühja võrku Amalia Geller. Eesti koondise parimaks mängijaks valiti väravavaht Sofia Salamatina.

Tegemist oli Eesti koondise teise võiduga Kohtla-Järvel toimuval turniiril. Avavoorus saadi jagu Lõuna-Aafrikast 7:0.

Järgmisena minnakse teisipäeval, 3. märtsil vastamisi Bosnia ja Hertsegoviinaga. Sarnaselt Eestile on ka neil kirjas kaks võitu: Filipiinid alistati 6:4 ja Lõuna-Aafrikast saadi jagu 3:2.

Lisaks nimetatutele mängib turniiril veel Singapuri naiskond.

Turniiri võitja tõuseb järgmiseks hooajaks kolmanda divisjoni A-gruppi.