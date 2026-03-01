X!

Bezzecchi alustas hooaega imelise nädalalõpuga, tiitlikaitsja katkestas

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Mootorrataste ringrajasõidusarja MotoGP hooaja esimesel etapil Tais teenis esikoha itaallane Marco Bezzecchi (Aprilia; 39.36,270).

27-aastane Bezzeechi nädalalõpp möödus suurepäraselt: ta oli parim ka kvalifikatsioonis ja tema nimele jäi võistluste kiireim ring. Samuti oli ta kiireim kõigil treeningsõitudel.

5,543 sekundiga kaotas võistlussõidus hispaanlane Pedro Acosta (KTM). Kolmanda koha sai hispaanlane Raul Fernandez (Trackhouse; +9,259), kes edestas veel üht hispaanlast Jorge Martinit (Aprilia; +12,182) ja jaapanlast Ai Ogurat (Trackhouse; +12,411).

Kui eelmisel hooajal kokkuvõttes kolmandaks jäänud Bezzecchi juhtis sõitu algusest lõpuni, siis mullusel maailmameistril Marc Marquezil (Ducati) kaugeltki nii hästi ei läinud. Viis ringi enne lõppu sai viga tema tsikkel ja hispaanlane oli sunnitud neljandalt kohalt katkestama.

MotoGP hooaeg jätkub kolme nädala pärast Brasiilias Ayrton Senna ringrajal.

Toimetaja: Siim Boikov

Bezzecchi alustas hooaega imelise nädalalõpuga, tiitlikaitsja katkestas

