Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu

Esimeses geimis olid tartlannad pikalt juhtimas ja saavutasid 23:20 eduseisu, kuid lõpuks vormistasid võidu ikkagi vastased. Teises geimis suudeti kättevõidetud edu hoida, aga kolmas kuulus kindlalt Leedu klubile.

Neljandas geimis haaras Kaunase klubi kohe alguses eduiseisu ega lasknud seda lõpuni käes. Tartu Ülikooli naiskond vähendas vahe minimaalseks nii 11:17 kui ka 19:24 pealt, aga seisult 24:23 realiseerisid vastased oma viienda matšpalli.

Kaunas-VDU rünnak oli 42 ja vastuvõtt 47 protsenti, blokist teeniti kuus ja servilt kümme punkti. TÜ/Bigbanki vastavad näitajad olid 41 ja 40 protsenti, seitse ja viis punkti.

Nora Lember tõi tartlannadele 16 (+9), Ingris Suvi 11 (-1) ja Laura Liisa Maiste kümme punkti (+8). Võitjate resultatiivseim oli kümne punktiga (+7) Vaiva Valionyte.

Eesti jõudis seega esikolmikusse vaid ühe naiskonnaga, sest finaalturniiri võõrustanud põhiturniiri parim Rae Spordikool/Viaston kaotas kolmanda koha mängu lätlaste RSU-le samuti 1:3 (29:27, 19.25, 23:25, 23:25).