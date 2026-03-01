Erik Sorga karjäär jätkub Fääri saartel

X!

Eesti meeste koondist 31 korda esindanud ründaja Erik Sorga karjäär jätkub Euroopas. Ta sõlmis lepingu Fääri saarte tituleerituima klubi HB Torshavniga.

Tipuründaja asemel ründava poolkaitsja positsiooni eelistav Sorga rääkis Soccernet.ee-le, et talle laekus palju erinevaid pakkumisi: Kanada, Tadžikistani, Kõrgõzstani ja Kasahstani kõrgliigast, Islandi ja Iisraeli esiliigast ja Hispaania ning Belgia tugevuselt kolmandast liigast.

Viimati esindas 26-aastane Sorga Vietnami kõrgliigaklubi Ho Chi Minh Cityt, kellega ta lõpetas mullu augustis ennetähtaegselt lepingu. Ametlikus mängus käis eestlane viimane kord platsil 2025. aasta jaanuari lõpus. Lõpuks jäi ta arvele kümme mängu ja üks värav.

Nüüd teatas 24-kordne Fääri saarte tšempion ja 30-kordne karikavõitja HB Torshavn, et on Sorgaga lepingu sõlminud. Eelmisel aastal finišeerus pealinnaklubi kõrgliigas teisel kohal ning lunastati pääse Konverentsiliiga teise eelringi. Eurosarjas on HB-le tuttav 11-kordne Eesti meister Tallinna Levadia, kellele kaotati 2016. aasta suvel kahe mängu kokkuvõttes 1:3.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

