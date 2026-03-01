Eesti profiklubi Quick Pro Teamiga liitus kaks ronijat

29-aastane Lucca on karjääri jooksul jõudnud kolme profivõiduni. Aastal 2022 oli ta parim Adriatica Ionica Race velotuuri ja Giro della Regione Friuli Venezia Giulia velotuuri etappiddel. Aasta enne seda võidutses ta ühepäevasõidul Trofeo Alcide Degasperi. Möödunud aastal esindas itaallane Karcag Cycling EPKAR Teami, vahendab ejl.ee.

"Riccardo on üsna kogenud rattur. 2024. aastal sõitis ta VF Group – Bardiani CSF – Faizane tiimis, kus oli pigem abilise rollis. Meie jaoks on oluline, et ta saab hästi hakkama ka kõrgmäestikus võisteldes," tutvustas Mihkel Räim uut meeskonnakaaslast. "Leidsime Riccardo oma tiimi treener Fabrizio Maesani kaudu."

25-aastane Delgado ei ole veel profivõiduni jõudnud, kuid pälvis kolmanda koha 2024. aasta Portugali velotuuri etapil. Möödunud aastal võistles hispaanlane Burgos Burpellet BH ridades.

"David on puhas ronija. Peame leidma talle võistlused, mis lõppeksid mäe otsas. Tase on tal kindlasti olemas, kuid Euroopas valmistas talle probleemi positsioonivalik enne tõuse. Loodame, et Aasias seda mure ei teki," lisas Räim.

Quick Pro Teamis on kokku 13 ratturit, neist kuus on eestlased.