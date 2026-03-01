Põhiturniiril võidutsenud Rae Spordikool jäi Balti liigas sootuks medalita

Võrkpalli naiste Balti liiga tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON-i tänavune hooaeg sai valusa lõpu, kui põhiturniiril esikoha saanud naiskond pidi leppima neljanda kohaga.

Rae naiskond võitis Läti klubi RSU vastu avageimi 29:27, aga jäi siis tagaajaja rolli. Geimid olid tasavägised, aga RSU suutis lõpus järgmised kolm enda kasuks kallutada, realiseerides 3:1 (27:29, 25:19, 25:23, 25:23) võiduga Balti liiga pronksi.

Kristel Allorg tõi Raele 20 punkti (+10), Liis Kiviloo lisas omalt poolt 15 (+13) ja Silvia Pertens 13 silma (+8). Kokku said punkti kirja kuus Rae mängijat. RSU eest tõi neli mängijat vähemalt 16 punkti, resultatiivseim oli 19 punktiga panustanud Agija Ankevica (+11).

Tiitlikaitsja Rae võitis sel hooajal kõik 16 kohtumist ja kogus põhiturniiril 46 punkti. Tartu Ülikool/Bigbank sai 12 võiduga 38 punkti, RSU samuti 12 võiduga 34 punkti ja Kaunase VDU 11 võiduga 33 punkti.

Pühapäeval kohtuvad finaalis just TÜ/Bigbank ja VDU.