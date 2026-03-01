Belgia klassikul domineerisid Hollandi ratturid

Meeste seas võidutses 207,2 kilomeetri pikkusel ühepäevasõidul Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), kes ületas finišijoone ajaga neli tundi, 53 minutit ja 55 sekundit. Seejuures pidi 31-aastane hollandlane kaootilisel sõidul mitu korda vältima õnnetusi, aga suutis esimese mehena ühepäevasõidu ajaloos oma debüüdil esikoha pälvida.

Teise koha sai kaasmaalane Tim Van Dijke (Red Bull - BORA - hansgrohe; +0.22), kes edestas vaid kahe sekundiga belglast Florian Vermeerschi (UAE Team Emirates - XRG; +0.24).

Esikolmikule järgnesid prantslane Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike; +0.53), belglane Aime De Gendt (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team; +0.54) ning 17 ratturist koosnev grupp, mille esiotsas oli taanlane Tobias Lund Andersen (Decathlon CMA CGM Team; +0.57).

Lausa 39 ratturit jätsid sõidu pooleli.

Naiste sõidul läks esikoht samuti Hollandisse, kui Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) esmakordselt Omloopi sõidul võidutses. Finiš kujunes pingeliseks, aga hollandlanna jättis poolatari Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) seljataha ning teenis ajaga 3:35.51 võidu, Niewiadomale läks kirja sama aeg.

Heitlus kolmandale kohale oli samuti tihe, aga lõpus jäi peale hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime; +0.21), kellega sama aja sai 12 ratturit. Naiste sõidul ei jõudnud finisijooneni 29 võistlejat.