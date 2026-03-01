Belgia klassikul domineerisid Hollandi ratturid
Laupäeval peeti Belgias Omloop Het Nieuwsblad ühepäevasõidud ning Hollandi ratturid teenisid kuuest medalist neli.
Meeste seas võidutses 207,2 kilomeetri pikkusel ühepäevasõidul Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), kes ületas finišijoone ajaga neli tundi, 53 minutit ja 55 sekundit. Seejuures pidi 31-aastane hollandlane kaootilisel sõidul mitu korda vältima õnnetusi, aga suutis esimese mehena ühepäevasõidu ajaloos oma debüüdil esikoha pälvida.
Teise koha sai kaasmaalane Tim Van Dijke (Red Bull - BORA - hansgrohe; +0.22), kes edestas vaid kahe sekundiga belglast Florian Vermeerschi (UAE Team Emirates - XRG; +0.24).
Esikolmikule järgnesid prantslane Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike; +0.53), belglane Aime De Gendt (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team; +0.54) ning 17 ratturist koosnev grupp, mille esiotsas oli taanlane Tobias Lund Andersen (Decathlon CMA CGM Team; +0.57).
Lausa 39 ratturit jätsid sõidu pooleli.
Naiste sõidul läks esikoht samuti Hollandisse, kui Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) esmakordselt Omloopi sõidul võidutses. Finiš kujunes pingeliseks, aga hollandlanna jättis poolatari Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) seljataha ning teenis ajaga 3:35.51 võidu, Niewiadomale läks kirja sama aeg.
Heitlus kolmandale kohale oli samuti tihe, aga lõpus jäi peale hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime; +0.21), kellega sama aja sai 12 ratturit. Naiste sõidul ei jõudnud finisijooneni 29 võistlejat.
Toimetaja: Kristjan Kallaste