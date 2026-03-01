X!

Käsipallikohtunikud Kull ja Tint vilistasid jälle Meistrite liiga kohtumist

Käsipall
Alvar Tint ja Marion Kull
Alvar Tint ja Marion Kull Autor/allikas: Lau Nielsen
Käsipall

Eesti käsipallikohtunikud Marion Kull ja Alvar Tint mõistsid õigust Barcelonas toimunud Meistrite liiga kohtumisel, kus vastamisi läksid kohalik Barca ja HC Zagreb.

"Tänavune käsipallihooaeg on meile andnud võimaluse taaskord sammukese oma karjääris edasi teha. Kui hooaja alguses määrati meid kahel korral [Euroopa liiga] mängudele, siis sealt edasi oleme saanud neli Champions League'i mängu järjest," rääkis Kull tänavuse hooaja edusammudest.

Barca võitis kohtumise kindlalt 46:26 (25:13) ning jätkab B-grupis 22 punktiga teisel kohal. Tabeli tipus on Saksamaa klubi Magdeburg, kellel on 23 punkti. Teises grupis on kaks esimest Berliini Füchse (20 p) ja Aalborg (19 p).

Kahe alagrupi kaks parimat lähevad otse veerandfinaali, järgmised neli liiguvad edasi sõelmängudele. Edasipääsejad on juba selgunud, aga märtsi jooksul selgub tiimide asetus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

