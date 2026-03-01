X!

Meistrite liiga kohta jahtiv Liverpool lõi West Hamile viis väravat

Virgil van Dijk
Virgil van Dijk Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Liverpooli jalgpalliklubi Liverpool teenis Inglismaa kõrgliigas võidulisa, kui lõi kodupubliku ees West Ham Unitedi vastu viis väravat.

Liverpool asus juhtima juba viiendal minutil, kui Hugo Ekitike tabamuseni jõudis. 24. minutil sai värava kirja kapten Virgil van Dijk ning 43. minutil tegi skoori ka Alexis Mac Allister. Seejuures tulid kõik kolm väravat nurgalöökidest, varasemalt on Premier League'is sellise avapoolajaga hakkama saanud vaid Manchester United, kes tegi seda 2016. aastal.

Külalised jõudsid neli minutit pärast teise poolaja algust Tomaš Souceki tabamuse järel värava kaugusele, aga Cody Gakpo taastas 70. minutil kolmeväravalise edu. Taty Castellanos lõi viis minutit hiljem West Hami eest veel ühe, aga 82. minutil vormistas Liverpool vastase omavärava järel 5:2 võidu.

Liverpool oli hooaja esimeses pooles Inglismaa kõrgliiga halvim standardolukordade tiim, aga sel kalendriaastal on nad löönud standarditest üheksa väravat ja loovutanud kolm. Tegemist on liiga parima näitajaga.

Liverpool on kogunud 28 mänguvooruga 48 punkti ja on viiendal kohal, sama palju punkte on ka Manchester Unitedil, kes peab oma 28. mängu aga pühapäeval. Meistrite liiga kohtadel on veel Aston Villa (51 p), Manchester City (59 p) ning tabeli tipus jätkab Londoni Arsenal (61 p).

28. mänguvoor lõppeb pühapäeval, Manchester United võõrustab Crystal Palace'it ja Arsenal Chelsea't, kes on 45 punktiga tabelis viies.

Teised tulemused:
Leeds - Manchester City 0:1
Burnley - Brentford 3:4
Newcastle - Everton 2:3
Bournemouth - Sunderland 1:1
Wolverhampton - Aston Villa 2:0

Toimetaja: Kristjan Kallaste

12:11

