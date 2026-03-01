Lakers jooksis Luka ja LeBroni juhtimisel Warriorsist üle

Los Angeles Lakersil oli korvpalliliigas NBA lihtne õhtu, kui Golden State Warriorsi üle teeniti võõrsil 28-punktiline võit.

Lakers haaras ohjadest varakult ning avaveerandi lõpuks juhtis Los Angelese klubi juba 13 punktiga. Poolajapausiks oli edu paisunud viie punkti võrra ja jäi paisuma ka teisel poolajal, kui Lakers läks neljandal veerandil mitu korda juhtima 32 punktiga. Lõpuks jäi tabloole külaliste kindel 129:101 (33:20, 32:27, 34:25, 30:29) võit.

Luka Doncic oli 26 punktiga üleplatsimees, lisaks kogus sloveen kaheksa korvisöötu ja kuus lauapalli. 41-aastane LeBron James lisas omalt poolt 22 punkti, üheksa resultatiivset söötu ja seitse lauapalli. Veel kolm Lakersi mängijat viskas vähemalt 15 punkti, Austin Reaves panustas 18 silma.

Warriorsi resultatiivseim oli 14 punkti kogunud Gui Santos, Stephen Curry pidi põlvevigastuse tõttu kümnendat mängu järjest pealtvaataja rollis olema. Lisaks mängis Warriors ilma Kristaps Porzingiseta ja Jimmy Butlerita, kelle hooaeg on tõsise põlvevigastuse tõttu juba läbi. Porzingise tervislik seisund on murettekitav ja lätlane on mänginud sel hooajal vaid 18 mängus, Warriorsi eest vaid ühes.

Lakers on 35 võidu ja 24 kaotusega läänekonverentsis kuuendal kohal, Warriors püsib 31 võidu ja 29 kaotusega kaheksandal kohal.

Tulemused:

Charlotte - Portland 109:93

Miami - Houston 115:105

Washington - Toronto 125:134

Utah - New Orleans 105:115