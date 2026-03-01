Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

Lappi ja kaardilugeja Enni Mälkönen (Škoda) kogusid üheksast katsest koosneval rallil neli esikohta ja said üldvõidu ajaga 57.44,8. Pjedestaalil oli veel ruumi ainult eestlaste jaoks: Jaspar Vaher ja Rait Jansen (Toyota) jäid võitjast 3,7 sekundi kaugusele ning Patrick Enok ja Silver Simm (Škoda) kaotasid Lappile 12,4 sekundiga.

Lappi võitis ralli esimesed kolm katset, misjärel hakkas tihe rebimine just kahe eestlase vahel: 20-aastane Enok võidutses neljandal ja viiendal katsel, 18-aastane Vaher pani kuuendal katsel tema võiduseeriale punkti. Seitsmenda katse võitis soomlane Niclas Grönholm (Škoda), pärast teist hoolduspausi sai esikoha Lappi ja ralli viimase katse võitis taas Vaher.

"Andsin endast parima, aga jätsin teadlikult väikese varu, et mitte asjatult riskida. Sõitsime väga hea ralli ja kogusime tulevikuks hindamatuid kogemusi," vahendab ralli.ee Vaheri sõnu.

Enoki sõnul näitas Riihimäki tulemus selget arengut. "Ei läinud sugugi halvasti. Oleme pärast Tunturirallit teinud suure sammu edasi. On suurepärane, et suudame head kiirust ka tulemuseks vormistada. Suur tänu mehaanikutele ja kogu Printsporti meeskonnale," ütles ta.

Joosep Ralf Nõgene ja kaardilugeja Aleks Lesk (Toyota) pälvisid üldarvestuses kuuenda koha (+2.23,1). Egon Kaur- Ermo Veltson (Subaru) said 12. koha (+4.32,3), Priit Koik - Janno Siitan (Renault) 15. koha (+5.58,0) ning 20 hulka jõudsid veel Roland Murakas - Kalle Adler (Ford), kes said 18. koha (+6.33,9).

Soome meistrivõistlused jätkuvad maikuus Imatra ralliga.