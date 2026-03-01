TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis naudib Rootsi vastu kodupubliku tuge

X!

Eesti meeste korvpallikoondis kohtub pühapäeval kodupubliku ees teist korda Rootsiga ning kindlustaks võiduga MM-valiksarjas edasipääsu teise ringi. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marek Doronin, stuudiot juhib Anu Säärits ja reporteriks on Kristjan Kalkun.

Eesti koondis alustas MM-valiksarja novembris, kui võõrsil teeniti Kristian Kullamäe külmaverelise kolmesega Sloveenias ühepunktiline võit. Mõni päev hiljem tuli koduväljakul aga Tšehhi viiepunktilist paremust tunnistada. MM-valiksari jätkus reedel, kui Eesti teenis vägeva neljanda veerandi toel Stockholmis võidu Rootsi esinduse üle ja pühapäeval on variant rootslased teist korda järjest alistada, seekord koduväljakul.

Peatreener Heiko Rannula tegi koosseisus ka ühe muudatuse: reedel hüppeliigest vigastanud keskmängija Matthias Tassi asemel astub pühapäeval väljakule Siim-Sander Vene. Taaskord mängib Eesti ilma puhta tsentrita, aga ääremängijate rohkus aitab seda tasakaalustada.

Rootsi teeb samuti ühe muudatuse, kui esimeses mängus 17 minutit platsil veetnud Denzel Anderssoni asemel kaasati Oskar Palmquist.

Eesti kindlustaks pühapäeval võiduga valiksarjas edasipääsu teise ringi, aga korduskohtumised Sloveenia ja Tšehhiga toimuvad alles juulis. Kõik need kolm tiimi on kogunud kaks võitu ja ühe kaotuse, Rootsi pole kolme mänguga võiduarvet avanud.

Eesti koondis pühapäevaseks mänguks:

Tagamängijad
18 - Kasper Suurorg (23 a, 200 cm) Sopoti Trefl, Poola meistriliiga
25 - Joonas Riismaa (23 a, 199 cm), Derthona Basket, Itaalia meistriliiga
77- Kristian Kullamäe (26 a, 194 cm) BC Lietkabelis, Leedu meistriliiga 

Ääremängijad
0 - Henri Drell (25 a, 206 cm) Joventut Badalona, Hispaania meistriliiga
2 - Sander Raieste (26 a, 204 cm), UCAM Murcia, Hispaania meistriliiga
3 - Kaspar Treier  (26 a, 204 cm) Napoli Basket, Itaalia meistriliiga
11 - Siim- Sander Vene (35 a, 203) Šiauliai, Leedu meistriliiga
13 - Kregor Hermet (28 a, 205 cm) Dijon, Prantsusmaa meistriliiga
21 - Janari Jõesaar (32 a, 198 cm), Sarajeva Bosna BC Telecom, Aadria liiga
34 - Artur Konontšuk (25 a, 200 cm) Bursaspor, Türgi meistriliiga
99 - Karl Johan Lips (29 a, 200 cm) Tartu Ülikool Maks&Moorits, Eesti – Läti liiga
8 - Mihkel Kirves (29 a, 200 cm) Jonava Hipocredit, Leedu meistriliiga

Rootsi koondis pühapäevaseks mänguks:

Tagamängijad
6 - Tobias Borg (32a, 184 cm) Palencia, Hispaania esiliiga
8 - Felix Terins (27a, 188 cm) Tizona, Hispaania esiliiga
12 - Ludvig Hakanson (29a, 187 cm) Joventut Badalona, Hispaania meistriliiga
19 - Melwin Pantzar (25a, 190 cm) Bilbao, Hispaania meistriliiga
77- Gustav Hansson (31a, 185 cm) Lulea, Rootsi meistriliiga

Ääremängijad
3 - Oskar Palmquist (25 a,203 cm), Boras, Rootsi meistriliiga
5 - Wilhelm Falk (22 a, 201 cm), UCAM Murcia, Hispaania meistriliiga
23 - Pierre Hampton (34 a, 201 cm) Norrköping, Rootsi meistriliiga
27 - Zaba Bangala (24 a, 201 cm) Kangoeroes Mecheleni, Belgia meistriliiga

Keskmängijad
2 - Adam Ramstedt (30 a, 210 cm) Göttingen, Saksamaa esiliiga
11 - Kenny Pohto (23 a, 211 cm) Kedainiai Nevežis, Leedu meistriliiga
16 - Nicholas Spires (31, 210 cm) Södertälje, Rootsi meistriliiga

