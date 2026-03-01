Käit ja Thun said kümnenda võidu järjest

Eesti meeste jalgpallikondise poolkaitsja Mattias Käit tegi Šveitsi kõrgliigas teise järjestikuse täismängu, kui Thun pikendas võiduseeria kümne kohtumise peale.

Üle-eelmise vooru mängu Sioni vastu kõrvalt jälginud Käit naasis platsile eelmises mängus Winterthuri vastu, madistades platsil kõik 90 minutit. Ka sel korral sai Eesti koondise raudvara kirja täismängu, kui kodus alistati Thomas Häberli endine tööandja Luzern 2:1, vahendab Soccernet.ee.

Kümme mängu järjest võitnud uustulnuk Thun on kuus mängu enne põhiturniiri lõppu 14-punktilise edumaaga esikohal. Aprilli keskpaigas tehakse 12-liikmeline tabel pooleks. Viiendal märtsil ootab Käiti ja Thuni ees tuline vastasseis lähima jälitaja St. Galleniga.

