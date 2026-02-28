Metsa ja Heina klubid teenisid Saksamaa kõrgliigas võidulisa

Eesti jalgpallikoondislased Karl Jakob Hein ja Karol Mets olid laupäeval Saksamaa kõrgliigas võidukad. Paraku Hein kaasa ei teinud ja Metsa mäng lõppes vigastuse tõttu oodatust varem.

Mets ja St. Pauli läksid võõrsil Hoffenheimi vastu avapoolaja neljandal minutil juhtima ning eestlane vahetati poolajal välja. Enam väravalisa ei sündinudki ja St. Pauli teenis oma hooaja kuuenda võidu.

Mets ütles portaalile Soccernet.ee, et kogu nädala kimbutanud pinge sääres süvenes mängu jooksul ning meeskonna füsioterapeudi soovitusel otsustati puhkuse kasuks, et vältida midagi tõsist. "Ise soovisin jätkata, aga usaldan arste," ütles Eesti koondise kapten portaalile.

Võidurõõmu sai tunda ka Hein, kuid Eesti koondise väravavaht jälgis Bremeni Werderi 2:0 võitu koduväljakul pingilt. Heidenheimi väravavõrku jõudis esimene pall juba 26. minutil, aga VAR-iga konsulteerimise järel tabamus siiski ei lugenud. Jovan Miloševic viis Bremeni 57. minutil ikkagi juhtima ja võidule pani punkti vastase omavärav, mis tõi tabloole seisu 2:0.

St. Pauli on saanud tänavu Saksamaa kõrgliigas kuus võitu ja viis viiki, 23 punktiga ollakse 15. tabelireal. Nende järel on aga just Bremen, kes on kogunud viie võidu ja seitsme viigiga 22 punkti. Väljalangemistsoonist üritab veel välja ronida Wolfsburg (20 p), Heidenheim on 14 punktiga esiliiga kursil.