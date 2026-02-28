X!

Metsa ja Heina klubid teenisid Saksamaa kõrgliigas võidulisa

Jalgpall
Karol Mets
Karol Mets Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Jan Huebner
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislased Karl Jakob Hein ja Karol Mets olid laupäeval Saksamaa kõrgliigas võidukad. Paraku Hein kaasa ei teinud ja Metsa mäng lõppes vigastuse tõttu oodatust varem.

Mets ja St. Pauli läksid võõrsil Hoffenheimi vastu avapoolaja neljandal minutil juhtima ning eestlane vahetati poolajal välja. Enam väravalisa ei sündinudki ja St. Pauli teenis oma hooaja kuuenda võidu.

Mets ütles portaalile Soccernet.ee, et kogu nädala kimbutanud pinge sääres süvenes mängu jooksul ning meeskonna füsioterapeudi soovitusel otsustati puhkuse kasuks, et vältida midagi tõsist. "Ise soovisin jätkata, aga usaldan arste," ütles Eesti koondise kapten portaalile.

Võidurõõmu sai tunda ka Hein, kuid Eesti koondise väravavaht jälgis Bremeni Werderi 2:0 võitu koduväljakul pingilt. Heidenheimi väravavõrku jõudis esimene pall juba 26. minutil, aga VAR-iga konsulteerimise järel tabamus siiski ei lugenud. Jovan Miloševic viis Bremeni 57. minutil ikkagi juhtima ja võidule pani punkti vastase omavärav, mis tõi tabloole seisu 2:0.

St. Pauli on saanud tänavu Saksamaa kõrgliigas kuus võitu ja viis viiki, 23 punktiga ollakse 15. tabelireal. Nende järel on aga just Bremen, kes on kogunud viie võidu ja seitsme viigiga 22 punkti. Väljalangemistsoonist üritab veel välja ronida Wolfsburg (20 p), Heidenheim on 14 punktiga esiliiga kursil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

28.02

Metsa ja Heina klubid teenisid Saksamaa kõrgliigas võidulisa

28.02

Yamal sai kirja Barcelona eest esimese kübaratriki

28.02

Nõmme Kalju võitis Männilaane kübaratriki jõul superkarika

28.02

Superkarikafinaali võitja selgub täismaja ees

28.02

Aston Villa mõõn jätkus kaotusega tabeli viimase vastu

28.02

Vetkal ja Dordrecht loovutasid tähtsas heitluses punkte

27.02

Werderi väravavahtide treener: Heina taheti talvel mitmelt poolt

27.02

Vassiljev superkarika eel: loodame, et mäng on finaali vääriline

27.02

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

27.02

Manchester City ja Madridi Real kohtuvad kaheksandikfinaalis

sport.err.ee uudised

28.02

Seeman võitis viienda ITF-i tiitli

28.02

Metsa ja Heina klubid teenisid Saksamaa kõrgliigas võidulisa

28.02

Treeneriga koostöö lõpetanud Kivikas: hooaeg on olnud keeruline

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues Uuendatud

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

28.02

ETV spordisaade, 28. veebruar

28.02

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

28.02

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

28.02

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

28.02

Yamal sai kirja Barcelona eest esimese kübaratriki

28.02

Miss Valentine'i GP-etapi avapäeval võidutses ukrainlanna

28.02

Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

28.02

Nõmme Kalju võitis Männilaane kübaratriki jõul superkarika

28.02

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

28.02

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

28.02

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

28.02

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

28.02

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

28.02

Eesti sai taas kabe MM-i korraldusõiguse

28.02

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

loetumad

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

28.02

Läti ja Leedu korvpallikoondised said valusad kaotused

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues Uuendatud

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

28.02

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

28.02

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo