Seeman võitis viienda ITF-i tiitli

Tennis
Johannes Seeman.
Johannes Seeman. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Johannes Seeman võitis karjääri viienda ITF-i paarismängu tiitli, kui tuli San Jose M15 turniiril esikohale koos Robert Strombachsiga.

Ka eelmise tiitli võitis Seeman koos Strombachsiga mullu sügisel Monastiri M15 turniiril. Seeman on ka teiste partneritega võitnud kaks M25 turniiri, vahendab Tennisnet.ee.

Kuigi Seeman/Strombachs olid San Joses esimesena asetatud, polnud turniir neile lihtne. Klm viimast kohtumist, kaasa arvatud finaal, võideti otsustava lõppmängu järel.

Tulemus oli finaalis Juan Miguel Bolivar Idarraga (Kolumbia) ja Juan Carlos Fuentes Vasguezi (Salvador) vastu 6:4, 4:6, 10:8. Esimeses setis olid eestlane ja sakslane juba kahe murdega ees 4:1, siis andsid nad ühe tagasi, aga sellest piisas seti võiduks. Teises setis kaotas Eesti/Saksamaa paar servi seisul 4:5, kui enam tagasi murda polnud võimalik. Otsustav tie-break möödus seisuni 4:4 punkt-punkti mängus, aga siis läksid Seeman/Strombachs 7:4 ette. Vastased enam viigini ei jõudnudki ja viimane punkt võideti oma servil seisul 9:8.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

