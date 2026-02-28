Yamal sai kirja Barcelona eest esimese kübaratriki

Hispaania jalgpallitäht Lamine Yamal juhtis Barcelona koduses kõrgliigas järjekordsele võidule ning vormistas Villarreali vastu oma karjääri esimese kübaratriki.

18-aastane Yamal sai oma esimese tabamuse kirja 28. minutil ning viis 37. minutil Barcelona kahe tabamusega juhtima, aga Pape Gueye tõi neli minutit pärast teise poolaja algust külalised taas värava kaugusele.

Mäng muutus seejärel närvilisemaks, aga Yamal rahustas 69. minutil kodupublikut ning vormistas esmakordselt oma karjääris kübaratriki. Ühtlasi sai temast 18 aasta ja 230 päeva vanuselt noorim mängija 21. sajandil, kes Hispaania kõrgliigas ühes mängus kolm väravat löönud. Rekord kuulus varasemalt Gio dos Santosele, kes oli 2008. aasta mais Murcia vastu 19 aasta ja kuue päeva vanune.

Barcelona võidule pani punkti aga Robert Lewandowski, kes vormistas lisaminutitel võõrustajale 4:1 võidu.

Barcelona jätkab 64 punktiga tabeli tipus, teisel tabelireal on Madridi Real, kes on ühe vähema mänguga teeninud 60 punkti. Meistrite liiga kohtadel on veel Villarreal (51 p) ja Madridi Atletico (48 p).