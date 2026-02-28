X!

Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Võrkpalli Balti liiga poolfinaalseeria Tartu Bigbanki ja Robežsardze/RSU vahel läheb otsustavasse mängu, kui Läti klubi teenis teises mängus kolm-üks võidu.

Bigbank alustas võõrsil suurepäraselt ja võitis avageimi 25:15, aga järgmised geimid kuulusid võõrustajale. Robežsardze/RSU viigistas 25:21 võiduga seisu ning lubas kolmandas geimis Bigbankile 16 punkti. Võõrustaja dikteeris ka neljandat geimi ning vormistas kokkuvõttes 3:1 (15:25, 25:21, 25:16, 25:22), viies poolfinaali otsustavasse mängu.

Bigbanki resultatiivseim oli Jack Williams 19 punktiga (+9), Stefan Kaibald lisas 15 (+4) ning Marx Aru 9 punkti (+6). Tartu meeskonna vastuvõtt oli 30 protsenti, rünnakuid lahendati 52-protsendiliselt, blokist saadi kuus punkti ja servil löödi kuus ässa (eksiti 21 pallingul), vahendab Volley.ee.

RSU parimaks kerkis 16 punktiga (+3) Janis Teikmanis. Läti klubi vastuvõtt oli 52 protsenti ning rünnak 50 protsenti, blokk saadi Tartule ette neljal korral, servil löödi kuus ässa ja eksiti 16 servil.

Poolfinaaliseeria otsustav kolmas mäng toimub teisipäeval kell 19 Tartu Ülikooli spordihoones.

Esimene finalist võib selguda pühapäeval, kui Võru Barrus võõrustab Pärnu Võrkpalliklubi. Esimeses kohtumises teenis Barrus 3:2 võidu ja tagaks teise võiduga finaalikoha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

21:16

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

20:10

Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

27.02

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

26.02

Rikberg ootab Lätis vastastelt kiiret mängu

25.02

Võrkpalli Balti liiga poolfinaale alustasid võiduga Tartu ja Võru

25.02

Soosik Rae asus kindla võiduga veerandfinaali juhtima

25.02

Tiisaar ja Korotkov alustavad hooaega uue halli ja uue treeneriga

24.02

Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

23.02

TÜ/Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

23.02

Allik tuli Itaalias karikavõitjaks, Tähelt finaalis karjääri punktirekord

21.02

Kindlalt kaotanud TÜ/Bigbank peab edasipääsu püüdma otsustavas mängus

21.02

TalTech/Nordaid kindlustas sisuliselt põhiturniiri kolmanda koha

20.02

Võrkpalli Balti liigas selgusid kõik poolfinalistid

19.02

Tiitlikaitsja Tartu Bigbank pääses Balti liigas poolfinaali

16.02

Täht pääses finaali, blokis säranud Saaremaa pidas põnevusmängu Viiberiga

videod

sport.err.ee uudised

21:57

ETV spordisaade, 28. veebruar

21:34

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

21:33

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

21:16

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

21:10

Yamal sai kirja Barcelona eest esimese kübaratriki

20:38

Miss Valentine'i GP-etapi avapäeval võidutses ukrainlanna

20:10

Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

19:19

Nõmme Kalju võitis Männilaane kübaratriki jõul superkarika

18:47

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

18:14

Eestlanna teenis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

17:21

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

16:46

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

16:18

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

15:45

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

15:09

Eesti sai taas kabe MM-i korraldusõiguse

loetumad

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

09:49

Läti ja Leedu korvpallikoondised said valusad kaotused

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

16:46

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

14:04

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

09:15

Ussõk kaitseb Giza püramiidide kõrval tiitlit kikkpoksija vastu

11:55

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo