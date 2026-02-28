Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

Võrkpalli Balti liiga poolfinaalseeria Tartu Bigbanki ja Robežsardze/RSU vahel läheb otsustavasse mängu, kui Läti klubi teenis teises mängus kolm-üks võidu.

Bigbank alustas võõrsil suurepäraselt ja võitis avageimi 25:15, aga järgmised geimid kuulusid võõrustajale. Robežsardze/RSU viigistas 25:21 võiduga seisu ning lubas kolmandas geimis Bigbankile 16 punkti. Võõrustaja dikteeris ka neljandat geimi ning vormistas kokkuvõttes 3:1 (15:25, 25:21, 25:16, 25:22), viies poolfinaali otsustavasse mängu.

Bigbanki resultatiivseim oli Jack Williams 19 punktiga (+9), Stefan Kaibald lisas 15 (+4) ning Marx Aru 9 punkti (+6). Tartu meeskonna vastuvõtt oli 30 protsenti, rünnakuid lahendati 52-protsendiliselt, blokist saadi kuus punkti ja servil löödi kuus ässa (eksiti 21 pallingul), vahendab Volley.ee.

RSU parimaks kerkis 16 punktiga (+3) Janis Teikmanis. Läti klubi vastuvõtt oli 52 protsenti ning rünnak 50 protsenti, blokk saadi Tartule ette neljal korral, servil löödi kuus ässa ja eksiti 16 servil.

Poolfinaaliseeria otsustav kolmas mäng toimub teisipäeval kell 19 Tartu Ülikooli spordihoones.

Esimene finalist võib selguda pühapäeval, kui Võru Barrus võõrustab Pärnu Võrkpalliklubi. Esimeses kohtumises teenis Barrus 3:2 võidu ja tagaks teise võiduga finaalikoha.