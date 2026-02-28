X!

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

Eesti koondis
Naiste jäähoki III divisjoni B-grupi MM: Eesti - Lõuna-Aafrika
Vaata galeriid
91 pilti
Eesti koondis

Eesti naiste jäähokikoondis alustas kodust kolmanda divisjoni B-grupi MM-turniiri veenva 7:0 võiduga Lõuna-Aafrika üle, näidates avamängus kindlat üleolekut nii rünnakul kui kaitses.

Villem-Henrik Koitmaa juhendatav Eesti naiskond asus kohtumist juhtima juba üheksandal minutil, kui täpne oli Aleksandra Stolyarova. Esimese kolmandiku lõpus kasvatas eduseisu 2:0 peale Olesja Prants, vahendab eestihoki.ee.

Teisel kolmandikul jätkus Eesti surve. Seisu 3:0-le viis Emilia Koger ning peagi suurendas eduseisu 4:0-ni oma mängu teise värava visanud Aleksandra Stolyarova. Kolmandiku lõpus lisas Eesti viienda tabamuse Noora-Freija Ebber.

Kolmanda kolmandiku teisel minutil viskas Franka Gelencser Eesti kuuenda värava. Lõppseisu 7:0 vormistas Janika Väliste minut enne kohtumise lõppu.

Eesti väravas tegi tugeva esituse Sofia Salamatina, kes tõrjus kõik 24 pealeviset ning hoidis oma seljataguse puhtana. Avamängu parimaks mängijaks valiti kaks väravat visanud Aleksandra Stolyarova.

Järgmise kohtumise peab Eesti koondis pühapäeval, kui kell 16 minnakse vastamisi Iisraeli naiskonnaga. Iisrael on avavooru viimases kohtumises laupäeval vastamisi Singapuriga.

Turniiri avakohtumise võitis Bosnia ja Hertsegoviina, kes alistas Filipiinide naiskonna 6:4 (1:0, 2:2, 3:2).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

19:42

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

12:57

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

27.02

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

26.02

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

25.02

Panter sai Riia tippklubilt selgelt lüüa: me ei suutnud mänguks valmis olla

25.02

MM-turniiriks valmistuv naiste hokikoondis kogunes treeninglaagrisse

25.02

USA meeste hokikoondise puurilukk saab presidendilt vabadusmedali

23.02

Galeriid | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

23.02

54-aastane Jagr kaalub pensionile jäämist

23.02

USA hokimehed hoidsid meeles varalahkunud Gaudreaud

23.02

HC Panter kindlustas koha play-off'is

22.02

VIDEO | Hokifinaalis visati kolm väravat, neist üks lisaajal

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

20:10

Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

19:19

Nõmme Kalju võitis Männilaane kübaratriki jõul superkarika

18:47

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

18:14

Eestlanna teenis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

17:44

TÜ/Bigbank tuli poolfinaalis keerulisest seisust võidukalt välja

17:21

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

16:46

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

16:18

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

15:45

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

15:09

Eesti sai taas kabe MM-i korraldusõiguse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo