FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

Eesti naiste jäähokikoondis alustas kodust kolmanda divisjoni B-grupi MM-turniiri veenva 7:0 võiduga Lõuna-Aafrika üle, näidates avamängus kindlat üleolekut nii rünnakul kui kaitses.

Villem-Henrik Koitmaa juhendatav Eesti naiskond asus kohtumist juhtima juba üheksandal minutil, kui täpne oli Aleksandra Stolyarova. Esimese kolmandiku lõpus kasvatas eduseisu 2:0 peale Olesja Prants, vahendab eestihoki.ee.

Teisel kolmandikul jätkus Eesti surve. Seisu 3:0-le viis Emilia Koger ning peagi suurendas eduseisu 4:0-ni oma mängu teise värava visanud Aleksandra Stolyarova. Kolmandiku lõpus lisas Eesti viienda tabamuse Noora-Freija Ebber.

Kolmanda kolmandiku teisel minutil viskas Franka Gelencser Eesti kuuenda värava. Lõppseisu 7:0 vormistas Janika Väliste minut enne kohtumise lõppu.

Eesti väravas tegi tugeva esituse Sofia Salamatina, kes tõrjus kõik 24 pealeviset ning hoidis oma seljataguse puhtana. Avamängu parimaks mängijaks valiti kaks väravat visanud Aleksandra Stolyarova.

Järgmise kohtumise peab Eesti koondis pühapäeval, kui kell 16 minnakse vastamisi Iisraeli naiskonnaga. Iisrael on avavooru viimases kohtumises laupäeval vastamisi Singapuriga.

Turniiri avakohtumise võitis Bosnia ja Hertsegoviina, kes alistas Filipiinide naiskonna 6:4 (1:0, 2:2, 3:2).