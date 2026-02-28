Nõmme Kalju võitis Männilaane kübaratriki jõul superkarika

Mullu Tipneri karika võitnud Kalju pääses pool minutit pärast mängu algust jooksma ning Kristjan Kask leidis värava eest Mattias Männilaane, kes viis Kalju juhtima. Männilaan polnud aga lõpetanud ning kümme minutit hiljem tegi ta teist korda skoori, kui ründaja realiseeris Nikita Ivanovi tsenderduse.

Valitsev Eesti meister Flora suutis vastase hoogu pidurdada ning 15. minutil suunas Oscar Pihela palli peaga nõmmekate väravavõrku, tuues Flora taas ühe värava kaugusele.

Poolajapausile mindigi Kalju 2:1 eduseisul, aga Flora jäi 54. minutil raskesse olukorda, kui Sander Tovstik pärast koledat viga punase kaardiga riietusruumi saadeti. 65. minutil pani Männilaan Kalju võidukale õhtule punkti, kui vormistas Ivanovi tsenderdusest kübaratriki.

Viiendat korda superkarikafinaalis mänginud Kalju sai karikat tõsta teist korda.

Jalgpalli Premium liiga saab avapaugu 7. märtsil, kui FC Flora võõrustab esiliigast tõusnud FC Nõmme Unitedit. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.25.