Eestlanna teenis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

Marie Ruumet
Marie Ruumet Autor/allikas: RWS - Rajadamnern World Series
Eesti taipoksija Marie Ruumet tuli laupäeval Bangkokis Rajadamnerni võistlussarja ajaloo esimeseks kärbeskaalu meistriks.

Taimaal elav Ruumet kohtus ajaloolisel Rajadamnerni areenil kohaliku Zaidania Looksaikongdiniga ning naised pakkusid pealtvaatajatele vägeva matši.

Eestlanna sai kodupubliku ees võidelnud Looksaikongdinilt mitu valusat hoopi, aga pakkus vastu teravaid küünarnukke ja võimsaid põlvelööke ning teenis kindla võidu - kõik kolm kohtunikku hindasid eestlanna võitjaks tulemusega 49:46.

"Aitäh kõigile eestlastele, kes te vaatate mind siin staadionil ja kodus teleka ees. Armastan teid kõiki ja elagu Eesti!" hüüdis Ruumet pärast matši.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

