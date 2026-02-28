X!

TÜ/Bigbank tuli poolfinaalis keerulisest seisust võidukalt välja

Võrkpall
TÜ/Bigbank
TÜ/Bigbank Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Tartu Ülikool/Bigbanki võrkpalliklubi jäi naiste Balti liiga poolfinaalis null-kaks kaotusseisu, aga suutis sellest võidukalt väljuda ja pühapäevases finaalis koha kindlustada.

TÜ/Bigbank jäi Jüri spordihoones RSU vastu kiirelt tagaajaja rolli, kui Riia klubi avageimis 17:2 juhtima läks. Esimene geim lõppes RSU kindla 25:6 paremusega ja Läti klubi võitis teise geimi 25:14.

Kolmandas geimis lõpuks tartlannad ärkasid ja suutsid 18:20 kaotusseisu pöörata 25:22 võiduks. Neljandat geimi alustasid nad lausa kümne järjestikuse punktiga ja kuigi RSU-l õnnestus geimi lõpus vahet lihvida, viis Bigbank poolfinaali 25:20 võiduga otsustavasse geimi.

Viies geim algas tasavägiselt, aga BIgbank võitis 7:7 viigiseisult neli punkti järjest ja enam tagasi ei vaadanud, teenides suurepärase 15:10 võiduga finaalikoha.

Nora Lember ja Liisbet Pill tõid võidumängus 18 punkti, Ingris Suvi lisas omalt poolt 11 punkti ja Laura-Liisa Maiste üheksa punkti. RSU oli parem servil, lüües üheksa vea juures 12 ässa. Tartlannadele kogunes kaheksa vea kõrvale kaheksa ässa. Blokipunkte märgiti võitjatele 12 ja Läti naiskonnale kuus. Riia võistkond lõi punktiks 40 protsenti ja Tartu naiskond 33 protsenti rünnakutest, vahendab Volley.ee.

Teise finalisti selgitavad laupäeva õhtul põhiturniiri esinumber Rae Spordikool/Viaston ja neljanda koha saanud Kaunase VDU.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

17:44

TÜ/Bigbank tuli poolfinaalis keerulisest seisust võidukalt välja

27.02

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

26.02

Rikberg ootab Lätis vastastelt kiiret mängu

25.02

Võrkpalli Balti liiga poolfinaale alustasid võiduga Tartu ja Võru

25.02

Soosik Rae asus kindla võiduga veerandfinaali juhtima

25.02

Tiisaar ja Korotkov alustavad hooaega uue halli ja uue treeneriga

24.02

Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

23.02

TÜ/Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

23.02

Allik tuli Itaalias karikavõitjaks, Tähelt finaalis karjääri punktirekord

21.02

Kindlalt kaotanud TÜ/Bigbank peab edasipääsu püüdma otsustavas mängus

21.02

TalTech/Nordaid kindlustas sisuliselt põhiturniiri kolmanda koha

20.02

Võrkpalli Balti liigas selgusid kõik poolfinalistid

19.02

Tiitlikaitsja Tartu Bigbank pääses Balti liigas poolfinaali

16.02

Täht pääses finaali, blokis säranud Saaremaa pidas põnevusmängu Viiberiga

15.02

Võru oli veerandfinaali avamängus Selverist üle, võit ka Tartule

videod

sport.err.ee uudised

19:42

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

19:19

Nõmme Kalju võitis Männilaane kübaratriki jõul superkarika

18:47

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

18:14

Eestlanna teenis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

17:44

TÜ/Bigbank tuli poolfinaalis keerulisest seisust võidukalt välja

17:21

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

16:46

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

16:18

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

15:45

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

15:09

Eesti sai taas kabe MM-i korraldusõiguse

14:45

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

14:04

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

13:28

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

12:57

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

12:27

Superkarikafinaali võitja selgub täismaja ees

loetumad

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

09:49

Läti ja Leedu korvpallikoondised said valusad kaotused

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

16:46

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

14:04

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

09:15

Ussõk kaitseb Giza püramiidide kõrval tiitlit kikkpoksija vastu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo