TÜ/Bigbank tuli poolfinaalis keerulisest seisust võidukalt välja

Tartu Ülikool/Bigbanki võrkpalliklubi jäi naiste Balti liiga poolfinaalis null-kaks kaotusseisu, aga suutis sellest võidukalt väljuda ja pühapäevases finaalis koha kindlustada.

TÜ/Bigbank jäi Jüri spordihoones RSU vastu kiirelt tagaajaja rolli, kui Riia klubi avageimis 17:2 juhtima läks. Esimene geim lõppes RSU kindla 25:6 paremusega ja Läti klubi võitis teise geimi 25:14.

Kolmandas geimis lõpuks tartlannad ärkasid ja suutsid 18:20 kaotusseisu pöörata 25:22 võiduks. Neljandat geimi alustasid nad lausa kümne järjestikuse punktiga ja kuigi RSU-l õnnestus geimi lõpus vahet lihvida, viis Bigbank poolfinaali 25:20 võiduga otsustavasse geimi.

Viies geim algas tasavägiselt, aga BIgbank võitis 7:7 viigiseisult neli punkti järjest ja enam tagasi ei vaadanud, teenides suurepärase 15:10 võiduga finaalikoha.

Nora Lember ja Liisbet Pill tõid võidumängus 18 punkti, Ingris Suvi lisas omalt poolt 11 punkti ja Laura-Liisa Maiste üheksa punkti. RSU oli parem servil, lüües üheksa vea juures 12 ässa. Tartlannadele kogunes kaheksa vea kõrvale kaheksa ässa. Blokipunkte märgiti võitjatele 12 ja Läti naiskonnale kuus. Riia võistkond lõi punktiks 40 protsenti ja Tartu naiskond 33 protsenti rünnakutest, vahendab Volley.ee.

Teise finalisti selgitavad laupäeva õhtul põhiturniiri esinumber Rae Spordikool/Viaston ja neljanda koha saanud Kaunase VDU.