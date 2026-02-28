Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

USA ja Iisraeli relvajõud alustasid laupäeva hommikul rünnakuid Iraanile, mis avaldas mõju ka Iisraeli spordielule.

Iisraeli korvpallijuhid panid laupäeval ajutiselt kõrgliiga hooaja pausile. Kohaliku meedia sõnul on kõikidele klubidele antud korraldus viia välisriikidest pärit mängijad Iisraelist välja. Viimase info kohaselt transporditakse leegionärid Egiptusesse või Jordaaniasse, kus nad pannakse Bulgaariasse suunduvatele lennukitele.

Kõrgliiga liider ja Euroliigasse kuuluv Tel Avivi Hapoel suundub koos kõigi mängijate ja treeneritega Bulgaariasse. Hapoeli linnarivaal Maccabi mängis neljapäeval Euroliiga kohtumist Monacos ja otsustas juba reedel, et nende leegionärid ei naase Iisraeli. Väidetavalt kolib nii Maccabi kui ka Jeruusalemma Hapoel ajutiselt Serbia pealinna Belgradi.

Järgmisel nädalal on Euroliigas kavas Tel Avivi klubide vaheline derbi, mis pidi toimuma Iisraelis, aga nüüd otsitakse selle mängu toimumiseks uut mängupaika.