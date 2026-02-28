USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

Ducks jäi teise kolmandiku alguses 0:2 kaotusseisu, aga perioodi lõpus viskas ühe värava tagasi Jacob Trouba ning kolmandal perioodil viisid Leo Carlsson, Pavel Mintjukov ja Ryan Poehling võõrustaja 4:3 juhtima. Vähem kui poolteist minutit enne normaalaja lõppu viigistas seisu Kyle Connor.

Lisaajal sündis otsustav värav 13 sekundit enne lõppu, kui Chris Kreider mängis Beckett Sennecke söödu abil üle olümpiafinaalis hiilgavalt tegutsenud Connor Hellebuycki.

"Ta [Hellebuyck] on maailma üks parimaid väravavahte ja tema üle mängimine väga keeruline. Seega tuleb luua olukordi, kus teda segatakse ja on võimalik mitu viset teha," ütles Sennecke.

"Meil oli kaheväravaline edu ja lubasime selle käest lasta. Oleksime pidanud võidu koju viima," pahandas pettunud Jetsi treener Scott Arniel.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Ducks tõusis tihedas läänekonverentsi konkurentsist viiendale kohale (67 punkti). Jets on Ducksist 12 punkti kaugusel 12. positsioonil.

Teised tulemused:

Florida Panthers - Buffalo Sabres 2:3

Washington Capitals - Vegas Golden Knights 3:2

Utah Mammoth - Minnesota Wild 5:2