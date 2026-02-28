Superkarikafinaali võitja selgub täismaja ees

Karika nimel astuvad võistlustulle valitsev Eesti meister Flora ning Evald Tipneri karikavõitja Nõmme Kalju. Jalgpallihooaja avamängus põimuvad kolm juubelit, nii klubide kui ka nende omavahelise finaalikohtumise tähenduses.

Flora jaoks on tegemist 20. superkarika finaaliga – varasemalt on meeskond võidutsenud 12 korral. Viimane osalemine ja võit pärineb 2024. aastast, mil 2:2 viigiga lõppenud normaalaja järel alistas Flora penaltiseerias JK Narva Transi tulemusega 5:3.

Nõmme Kalju jookseb superkarikafinaalis väljakule viiendat korda – karika on tõstnud nad ühel korral, seda 2019. aastal, mil kaotusseisu seljatamise järel saadi 3:2 jagu Tallinna FCI Levadiast. Sama vastasega kohtuti finaalis ka möödunud aastal, ent siis võttis Levadia revanši ning teenis 3:2 võidu.

Omavahel on Flora ja Kalju kohtunud Superkarika heitluses ühel korral – seda kümme aastat tagasi, 2016. aastal, mil Flora vastasele kolm vastuseta tabamust vormistas.

A. Le Coq Superkarika finaalkohtumise avavile kõlab Paide jalgpallihallis kell 17.00, halli uksed avatakse pealtvaatajatele üks tund varem.

Võitjameeskond tõstab pea kohale Eesti kunstniku Krista Lehari valmistatud erilise võidukarika. Karikas on 60 sentimeetrit kõrge ning selle tipus on jalgpallikujutis, mida ehib A. Le Coqi logolt äratuntav kroon.

Otsepildis saab mängule kaasa elada Soccernet TV vahendusel.