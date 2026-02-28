X!

Läti ja Leedu korvpallikoondised said valusad kaotused

Korvpall
Islandi sangar Elvar Fridriksson.
Islandi sangar Elvar Fridriksson. Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Reedel toimunud korvpalli MM-valikmängudes pidid napi kaotusega leppima Läti ja Leedu rahvuskoondised.

Kolme aasta tagusel MM-finaalturniiril viienda koha saavutanud Läti oli sunnitud koduväljakul tunnistama Poola 84:82 (21:23, 21:25, 24:14, 18:20) paremust. Mängu saatuse otsustas Jordan Loyd, kes tabas lõpusireeni saatel kolmepunktiviske.

Poolas Loydowski hüüdnime all tuntud ameeriklane lõpetas mängu 37 punktiga, mis on MM-valiksarja ajaloos läbi aegade kolmas suurim punktisaak. Kahekohalise punktisummani küündis ka Mateusz Ponitka, kelle arvele kogunes 27 punkti ja ka seitse lauapalli. Läti resultatiivseimana tõi 27 punkti Arturs Strautinš.

Lätil on F-grupis kirjas üks võit ja kaks kaotust, Poola on võitnud kõik kolm seni peetud kohtumist. Pühapäeval minnakse uuesti vastamisi Poola pinnal.

Lätist veelgi valusama kaotuse sai Leedu, kes mängis võõrsil Islandi vastu viimases vaatuses maha 21-punktilise eduseisu ja kaotas Elvar Fridrikssoni lõpukorvist 85:86 (21:24, 23:19, 24:11, 17:32).

Fridriksson viskas võitjate parimana 34 punkti, neist 17 viimasel veerandajal. Lisaks jagas Fridriksson kuus korvisöötu ja sooritas kolm vaheltlõiget. Leedu särgis oli 19 punktiga resultatiivseim Marek Blaževič.

Eelmisel MM-il kuuenda koha teeninud Leedu sai ühe võidu kõrvale teise kaotuse, Islandil on kaks võitu ja üks kaotus. Järgmine omavaheline mõõduvõtt toimub esmaspäeval Leedus.

Teised tulemused:

Ukraina - Hispaania 66:86
Austria - Holland 71:81
Kreeka - Montenegro 65:67
Ungari - Prantsusmaa 71:74
Taani - Gruusia 71:89
Sloveenia - Tšehhi 99:59
Serbia - Türgi 78:82
Bosnia ja Hertsegoviina - Šveits 84:60
Horvaatia - Saksamaa 93:88
Iisrael - Küpros 94:54
Portugal - Rumeenia 99:82
Belgia - Soome 66:71
Suurbritannia - Itaalia 57:93

Toimetaja: Henrik Laever

