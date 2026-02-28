Vetkal ja Dordrecht loovutasid tähtsas heitluses punkte

Kahes eelmises voorus algkoosseisukoha endale haaranud Vetkal sekkus seekord taas pingilt, tulles mängu 61. minutil, kui väravad olid löömata. Kõigest kolm minutit hiljem avas Jong PSV skoori, ent Daniel van Vianen suutis 73. minutil vastata, vahendab Soccernet.ee.

Dordrecht on tabelis üheksas, ent jääb kaheksandast kohast maha vaid punktiga. Esikaheksasse mahtumine on põhihooaja lõpuks oluline, sest võimaldab jätkata kõrgliiga pääsme püüdmist.