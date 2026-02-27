Seeman pääses eksootilises paigas paarismängu finaali

Vastased tegid küll ühe murde, mis Eesti - Saksamaa paaril ei õnnestunud, aga tänu kahe tie-break'i võitmisele jäid Seeman - Strombachs Lucca Pinto (Brasiilia) ja Andres Urrea (Colombia) vastu peale 7:6, 3:6, 10:7, vahendab Tennisnet.ee.

Esimeses tie-break'is olid nad ees 6:2, aga siis tegi üks neist topeltvea ja pärast vastaste serve oli seis 6:5. Neljanda settpalli aga Seeman - Strombachs realiseerisid. Teises setis tegid Pinto - Urrea kohe seti algul murde, juhtisid 3:0 ja hoidsid edu. Otsustavas tie-break'is tegid Seeman ja Strombachs olulise minimurde seisul 7:6 ja pärast vastaste punkti võitsid seisult 8:7 kaks pallingupunkti ning mängu.

Finaalis kohtuvad Seeman - Strombachs Juan Miguel Bolivar Idarraga (Colombia) ja Juan Carlos Fuentes Vasgueziga (Salvador). Need mehed on välja lülitanud juba teise ja kolmanda asetusega paari.

Seeman ja Strombachs on koos juba ühe M15 turniiri võitnud, see juhtus eelmise aasta sügisel Monastiris.