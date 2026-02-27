X!

Werderi väravavahtide treener: Heina taheti talvel mitmelt poolt

Jalgpall
Karl Jakob Hein.
Karl Jakob Hein. Autor/allikas: SV Werder Bremen/Facebook
Saksamaa jalgpalli kõrgliigas mängiva Bremeni Werderi väravavahtide treener Christian Vander andis klubi tegemisi kajastavale veebilehele Deichstube pika intervjuu, kus puudutas muuhulgas esiväravavahiks kerkinud Mio Backhausi ja Eesti koondise puuriluku Karl Jakob Heina vahelist konkurentsi.

Vander lausus, et on Backhausi ja Heina vahelise sisemise konkurentsiga väga rahul. "Karl teeb suurepärast tööd. Ühelt poolt on ta Miole kogu aeg toeks, aga teisalt kompab ka ise igal treeningul piire, et jätkuvalt areneda. Kindlasti vääriks ta rohkem mänguaega, kuid Mio järjepidev hea mäng on osalt Karli teene," vahendab Soccernet.ee alates 2014. aastast Werderis töötanud 45-aastase Vanderi sõnu.

"Muidugi tahaks Karl rohkem mängida, eriti kuna ta on nii meie kui ka Eesti koondise eest hästi tegutsenud. Isiklikult on mul väga kahju, et ta ei saa nädalast nädalasse oma oskusi näidata," lisas Vander.

Vanderi sõnul oli Heina jaoks talvine üleminekuaken keeruline, sest tema vastu tunti mitmelt poolt huvi. "Aga otsustasime, et me ei muuda sel positsioonil midagi," viitas Vander sellele, et ehkki Hein on Werderisse selleks hooajaks laenatud Arsenalist, jäi viimane sõna tema tuleviku otsustamise osas praegu siiski sakslastele.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

