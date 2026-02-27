Vassiljev superkarika eel: loodame, et mäng on finaali vääriline

Flora peatreener Konstantin Vassiljev sõnas, et ettevalmistusperioodil planeeritu on ellu viidud, kuid töö jätkub ka hooaja sees. "Mis plaanis oli, on hooaja ettevalmistusel tehtud. Kas sellest piisab, näeme hooaja sees. Kindlasti töö sellega ei lõppe, edasi on pikk tee minna," ütles Vassiljev.

Ta lisas, et kuigi teisipäevases Liivimaa karikamängus tuli välja meeskondade klassivahe, leidus ka positiivseid momente, mida saab Eesti mängudesse kaasa võtta. "Mäng Nõmmega võiks olla võrdsem ja tasavägisem. Eelmisel aastal olid kohtumised sarnase iseloomuga – kord võitsime meie, kord nemad. Loodan, et homne mäng on superkarikafinaali vääriline."

Flora ründaja Rauno Sappinen tõdes, et Liivimaa karikamängu kaotus on meeskonnas tekitanud lisamotivatsiooni. "Iga kaotus muudab sind vihasemaks ja näljasemaks ning see loob hea pinnase, et meeskond oleks hästi häälestatud karikat võitma," rääkis Sappinen. Tema sõnul saabki määravaks eelkõige tahtmine. "Võitja otsustab see, kes tahab rohkem, mitte niivõrd jalgpallilased nüansid," sõnas ta.

Nõmme Kalju abitreener Artjom Artjunin kinnitas, et nende ettevalmistus kulges plaanipäraselt ning meeskond sai talvel vaheldust nii treeninglaagritest kui mängudest. "Saime tehtud kõik, mis oli planeeritud. Saime kaks korda laagris käia – Lätis mängisime häid mänge ja Haapsalus vahetasime keskkonda," ütles Artjunin. Ta lisas, et eelmine superkarikas on minevik ning sellest on kaasa võetud kogemus. "Kindlasti oleme küpsemad. Meie seljataga on võidetud karikafinaal ning kogemust ja tarkust on rohkem, oleme homseks valmis."

Kalju mängija Rommi Siht rääkis, et meeskond soovib superkarikamängus näidata oma tugevust. "Viimased tulemused pole ehk olnud võidud, aga hooaja eel pole see peamine. Soovime võita ja see on hea koht näidata, et suudame meeskonnana seda," rääkis Siht. Ta tõi esile, et koosseis on püsinud suures osas samana, mis annab väljakul kindlustunde. "Kui suudame jätkata sealt, kus eelmise hooaja lõpus pooleli jäime, oleme väga tugevad. Lisandunud mängijad aitavad meie mängu veel paremaks muuta." Sihi hinnangul otsustavad finaali pisidetailid. "Viimastes mängudes Floraga ongi määravaks saanud väikesed detailid. Tuleb mängida lõpuni ja olla keskendunud igale olukorrale," rõhutas ta.