X!

Vassiljev superkarika eel: loodame, et mäng on finaali vääriline

Jalgpall
Konstantin Vassiljev
Konstantin Vassiljev Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Laupäeval, 28. veebruaril lähevad Paide jalgpallihallis meeste A. Le Coq Superkarikamängus vastamisi Tallinna FC Flora ja Nõmme Kalju FC. Hooaja esimese tiitlimängu eel jagasid mõlema meeskonna esindajaid mõtteid, mida kohtumisest oodata.

Flora peatreener Konstantin Vassiljev sõnas, et ettevalmistusperioodil planeeritu on ellu viidud, kuid töö jätkub ka hooaja sees. "Mis plaanis oli, on hooaja ettevalmistusel tehtud. Kas sellest piisab, näeme hooaja sees. Kindlasti töö sellega ei lõppe, edasi on pikk tee minna," ütles Vassiljev.

Ta lisas, et kuigi teisipäevases Liivimaa karikamängus tuli välja meeskondade klassivahe, leidus ka positiivseid momente, mida saab Eesti mängudesse kaasa võtta. "Mäng Nõmmega võiks olla võrdsem ja tasavägisem. Eelmisel aastal olid kohtumised sarnase iseloomuga – kord võitsime meie, kord nemad. Loodan, et homne mäng on superkarikafinaali vääriline."

Flora ründaja Rauno Sappinen tõdes, et Liivimaa karikamängu kaotus on meeskonnas tekitanud lisamotivatsiooni. "Iga kaotus muudab sind vihasemaks ja näljasemaks ning see loob hea pinnase, et meeskond oleks hästi häälestatud karikat võitma," rääkis Sappinen. Tema sõnul saabki määravaks eelkõige tahtmine. "Võitja otsustab see, kes tahab rohkem, mitte niivõrd jalgpallilased nüansid," sõnas ta.

Nõmme Kalju abitreener Artjom Artjunin kinnitas, et nende ettevalmistus kulges plaanipäraselt ning meeskond sai talvel vaheldust nii treeninglaagritest kui mängudest. "Saime tehtud kõik, mis oli planeeritud. Saime kaks korda laagris käia – Lätis mängisime häid mänge ja Haapsalus vahetasime keskkonda," ütles Artjunin. Ta lisas, et eelmine superkarikas on minevik ning sellest on kaasa võetud kogemus. "Kindlasti oleme küpsemad. Meie seljataga on võidetud karikafinaal ning kogemust ja tarkust on rohkem, oleme homseks valmis."

Kalju mängija Rommi Siht rääkis, et meeskond soovib superkarikamängus näidata oma tugevust. "Viimased tulemused pole ehk olnud võidud, aga hooaja eel pole see peamine. Soovime võita ja see on hea koht näidata, et suudame meeskonnana seda," rääkis Siht. Ta tõi esile, et koosseis on püsinud suures osas samana, mis annab väljakul kindlustunde. "Kui suudame jätkata sealt, kus eelmise hooaja lõpus pooleli jäime, oleme väga tugevad. Lisandunud mängijad aitavad meie mängu veel paremaks muuta." Sihi hinnangul otsustavad finaali pisidetailid. "Viimastes mängudes Floraga ongi määravaks saanud väikesed detailid. Tuleb mängida lõpuni ja olla keskendunud igale olukorrale," rõhutas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:51

Werderi väravavahtide treener: Heina taheti talvel mitmelt poolt

18:09

Vassiljev superkarika eel: loodame, et mäng on finaali vääriline

16:19

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

14:49

Manchester City ja Madridi Real kohtuvad kaheksandikfinaalis

09:16

Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

26.02

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

26.02

Põlvemure lükkab Paalbergi debüüti edasi

26.02

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

26.02

Käidi klubi hea hoog jätkub, eestlane taas platsil

26.02

Atalanta pööras avamängu kaotuse edasipääsuks, Juventus oli lähedal

sport.err.ee uudised

19:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga Uuendatud

19:18

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

18:51

Werderi väravavahtide treener: Heina taheti talvel mitmelt poolt

18:09

Vassiljev superkarika eel: loodame, et mäng on finaali vääriline

17:31

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

16:57

Suter teenis Andorras kolm aastat kestnud ootuse järel taas MK-etapivõidu

16:19

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

15:37

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

15:23

"Vabariigi terviseks!" algatusega tehti maakerale kaks tiiru peale

14:49

Manchester City ja Madridi Real kohtuvad kaheksandikfinaalis

14:13

Malõgina näitas veerandfinaalis maailma 144. reketile koha kätte

13:51

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

13:49

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali Uuendatud

13:18

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

12:28

Märt Ibrus: Eesti spordielus on perekondadel aina suurem roll kanda

11:31

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

10:59

Miss Valentine'i noorimad võistlejad on juba medalid kaela saanud

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

09:16

Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

loetumad

19:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga Uuendatud

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

17:31

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

26.02

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit Uuendatud

26.02

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

26.02

Kaks olümpiakulda ei muutnud Frida Karlssoni meelt

13:49

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali Uuendatud

26.02

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo