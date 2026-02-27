X!

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

Jalgpall
Eesti U-19 neidude jalgpallikoondis
Eesti U-19 neidude jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti neidude U19 koondist ootas täna, 27. veebruaril San Marinos peetaval EM-valikturniiril ees avakohtumine. Hilisest väravast teenis Eesti võõrustajariigi eakaaslaste üle 1:0 võidu.

Eesti ülekaalu näitas ka pealelöökide arv, mis oli kindlalt 14:3 eestlannade kasuks, vahendab jalgpall.ee. Esimene pealelöök ja ühtlasi avapoolaja ohtlikem võimalus sündis juba neljandal minutil, kui Pilleriin Pohlak proovis kauglööki, kuid pall lendas üle värava. 36. minutil sai löögile Nicole Kelli, ent tema üritus jäi nõrgaks ja madalaks ning väravavaht püüdis palli. Avapoolajal teeniti ka mitu nurgalööki – ühe järel sai löögile Alesja Kiuru, kuid vastaste puurilukk oli valvel.

Teise poolaja alguses tegi Eesti kaks vahetust ning jätkas aktiivsemas rollis. 49. minutil teeniti nurgalöök, mille järel jäi pall värava ees lahtiseks. Reti Marleen Ränk pääses selle järel kauglöögile, kuid pall tabas väravavahi kaudu raami ning olukorrast väravat ei sündinud. Ka edaspidi teeniti rohkelt nurgalööke, ent tulemust need ei toonud.

Mängu ainus värav sündis 79. minutil, kui Ränk leidis liinide vahelt täpse sööduga Kelli. Ründaja mängis vastu tulnud väravavahist mööda ning saatis palli kindlalt võrku. Eesti väravavaht sekkus esmakordselt alles normaalaja viimasel minutil. Kuigi neljandal üleminutil avanes eestlannadel võimalus eduseisu kasvatada, ei õnnestunud Hanna Haavistul seda realiseerida ning kohtumine lõppes Eesti 1:0 võiduga.

Samas alagrupis kohtutakse ka Küprose ja Sloveeniaga. Kohtumine Küprosega ootab ees esmaspäeval, 2. märtsil kell 12.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:51

Werderi väravavahtide treener: Heina taheti talvel mitmelt poolt

18:09

Vassiljev superkarika eel: loodame, et mäng on finaali vääriline

16:19

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

14:49

Manchester City ja Madridi Real kohtuvad kaheksandikfinaalis

09:16

Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

26.02

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

26.02

Põlvemure lükkab Paalbergi debüüti edasi

26.02

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

26.02

Käidi klubi hea hoog jätkub, eestlane taas platsil

26.02

Atalanta pööras avamängu kaotuse edasipääsuks, Juventus oli lähedal

sport.err.ee uudised

19:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga Uuendatud

19:18

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

18:51

Werderi väravavahtide treener: Heina taheti talvel mitmelt poolt

18:09

Vassiljev superkarika eel: loodame, et mäng on finaali vääriline

17:31

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

16:57

Suter teenis Andorras kolm aastat kestnud ootuse järel taas MK-etapivõidu

16:19

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

15:37

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

15:23

"Vabariigi terviseks!" algatusega tehti maakerale kaks tiiru peale

14:49

Manchester City ja Madridi Real kohtuvad kaheksandikfinaalis

14:13

Malõgina näitas veerandfinaalis maailma 144. reketile koha kätte

13:51

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

13:49

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali Uuendatud

13:18

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

12:28

Märt Ibrus: Eesti spordielus on perekondadel aina suurem roll kanda

11:31

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

10:59

Miss Valentine'i noorimad võistlejad on juba medalid kaela saanud

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

09:16

Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

loetumad

19:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga Uuendatud

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

17:31

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

26.02

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit Uuendatud

26.02

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

26.02

Kaks olümpiakulda ei muutnud Frida Karlssoni meelt

13:49

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali Uuendatud

26.02

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo