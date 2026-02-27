Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

Eesti ülekaalu näitas ka pealelöökide arv, mis oli kindlalt 14:3 eestlannade kasuks, vahendab jalgpall.ee. Esimene pealelöök ja ühtlasi avapoolaja ohtlikem võimalus sündis juba neljandal minutil, kui Pilleriin Pohlak proovis kauglööki, kuid pall lendas üle värava. 36. minutil sai löögile Nicole Kelli, ent tema üritus jäi nõrgaks ja madalaks ning väravavaht püüdis palli. Avapoolajal teeniti ka mitu nurgalööki – ühe järel sai löögile Alesja Kiuru, kuid vastaste puurilukk oli valvel.

Teise poolaja alguses tegi Eesti kaks vahetust ning jätkas aktiivsemas rollis. 49. minutil teeniti nurgalöök, mille järel jäi pall värava ees lahtiseks. Reti Marleen Ränk pääses selle järel kauglöögile, kuid pall tabas väravavahi kaudu raami ning olukorrast väravat ei sündinud. Ka edaspidi teeniti rohkelt nurgalööke, ent tulemust need ei toonud.

Mängu ainus värav sündis 79. minutil, kui Ränk leidis liinide vahelt täpse sööduga Kelli. Ründaja mängis vastu tulnud väravavahist mööda ning saatis palli kindlalt võrku. Eesti väravavaht sekkus esmakordselt alles normaalaja viimasel minutil. Kuigi neljandal üleminutil avanes eestlannadel võimalus eduseisu kasvatada, ei õnnestunud Hanna Haavistul seda realiseerida ning kohtumine lõppes Eesti 1:0 võiduga.

Samas alagrupis kohtutakse ka Küprose ja Sloveeniaga. Kohtumine Küprosega ootab ees esmaspäeval, 2. märtsil kell 12.