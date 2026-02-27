Manchester City ja Madridi Real kohtuvad kaheksandikfinaalis

Reedel toimus jalgpalli Meistrite liiga loos ning viimasel neljal hooajal kahe peale kolm tiitlit võitnud Madridi Real ja Manchester City kohtuvad juba kaheksandikfinaalis.

Otse kaheksandikfinaali pääsenud ja 2022-23 hooajal Meistrite liiga võitnud Manchester City kohtub kaheksandikfinaalis 15-kordse meistri Madridi Realiga. Need meeskonnad kohtusid korra tänavuse Meistrite liiga põhiturniiril, kui Manchester City teenis võõrsil 2:1 võidu. Seejuures on Man City ja Real läinud sõelmängudes vastamisi viiel järjestikusel aastal, kahel korral poolfinaalis.

Manchester City ja Reali vastane selgub Müncheni Bayerni ja Atalanta vastasseisust.

Äsja Milano Interi eurohooaja lõpetanud Norra klubi Bodö/Glimti loosi võib lugeda õnnelikuks, sest Manchester City asemel minnakse vastamisi hoopis Lissaboni Sportinguga. Selle paari võitja kohtub veerandfinaalis kas põhiturniiri esinumbri Londoni Arsenali või Leverkuseni Bayeriga.

Põnevaks paariks on näiteks veel tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain ja Londoni Chelsea, kelle võitja läheb kokku kas Liverpooli või Galatasarayga.

Barcelona kohtub suurepärases hoos Newcastle Unitediga ning selle paari võitja läheb veerandfinaalis kokku kas Madridi Atletico või Tottenhamiga.

Kaheksandikfinaalide esimesed mängud peetakse 10. või 11. märtsil ja korduskohtumised järgmisel nädalavahetusel. Veerandfinaalide avakohtumised toimuvad 7. ja 8. aprillil ning korduskohtumised järgneval nädalavahetusel, poolfinaalide avakohtumised 28. ja 29. aprillil ning korduskohtumised järgmisel nädalavahetusel.

Meistrite liiga finaal toimub 30. mail Budapestis Puskas Arenal.