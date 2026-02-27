Malõgina näitas veerandfinaalis maailma 144. reketile koha kätte

25-aastane Malõgina jäi neli aastat noorema serblanna vastu 0:2 kaotusseisu, aga püsis avasetis mängus ja näitas seejärel oma võimu, kui võitis seisult 2:4 neli geimi järjest, teenides 6:4 võidu.

Võiduseeria sellega aga ei lõppenud ning Malõgina võitis teise seti alguses veel viis geimi. Radivojevic sai siis ühe geimi, aga Malõgina vormistas järgmises teise matšpalliga suurepärase 6:1 võidu ja teenis sellega koha poolfinaalis.

Malõgina lõi tunni ja 46 minutit väldanud kohtumise jooksul kaks ässa ja tegi ühe topeltvea. Vastane lõi kolm ässa, aga patustas kolme topeltveaga. Pallingul olid naised võrdlemisi võrdsed, aga Malõgina mängis omale välja 11 murdevõimalust ja realiseeris neist neli, kui vastane realiseeris kolmest korrast ühe. Kõikidest mängitud punktidest võitis Malõgina 70, Radivojevic 53.

Eesti esireket kohtub poolfinaalis tšehhitar Laura Samsoniga (WTA 213.), kes alistas kaasmaalase Aneta Laboutkova (WTA 690.) 6:1, 6:4.