Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

Võrkpalli Elme Messer naiste Balti liiga tänavune hooaeg kulmineerub käimasoleval nädalavahetusel Jüris, esikoha eest on jäänud võitlema kaks Eesti, üks Läti ja üks Leedu võistkond.

Laupäeval kell 15.30 lähevad vastamisi põhiturniiri teine Tartu Ülikool/Bigbank ja kolmandaks jäänud Läti klubi RSU. Põhiturniiril oli parem. Omavahelistes vastasseisudes jagus võidurõõmu vaid Tartu naiskonnale, kodusaalis toimunud kohtumises võeti 3:1 ja Lätis peetud mängus samuti 3:1 võit.

Veerandfinaalseeria kujunes Tartu võistkonna jaoks pingeliseks, kui põhiturniiri seitsmenda Riia Võrkpallikool/LU vastu võideti avamäng 3:2 tulemusega, kuid teises jäädi lätlannadele 0:3 alla. Otsustavas kolmandas kohtumises olid tartlannad paremad 3:1 tulemusega. RSU kindlustas edasipääsu poolfinaali kahe mänguga – põhiturniiril kuuendaks tulnud VMSM Sostines Tauras VTC-d võideti nii võõrsil kui koduväljakul 3:1 tulemusega.

Senistes mängudes on Tartu esindusele enim punkte toonud Nora Lember, kes on 259 punktiga liiga teine skooritegija. 191 punktiga paikneb üldises pingereas üheksandal kohal Ingris Suvi ja 181 punktiga kümnendal kohal Kairin Tammel. RSU resultatiivseim pallur Agija Ankevica on võistkonnale toonud 258 punkti, mis on liiga kolmas näitaja.

Esinumber Rae Spordikool/Viaston läheb kell 18.30 algavas teises poolfinaalis vastamisi Kaunase VDU-ga. Omavahelistes mängudes jäi peale Rae – kodusaalis võeti 3:0 ja võõrsil samuti 3:0 võit. Kahe võiduni peetud veerandfinaalseerias oli Kaunas 3:0 ja 3:0 tulemusega üle Audentese Spordigümnaasiumist ning Rae kahel korral 3:0 resultaadiga Leedu U-18 võistkonnast.

Kaunase selge liider on Martyna Paukštyte, kes on 252 punktiga neljandal kohal. Rae naiskonnale on enim punkte toonud Liis Kiviloo, kes hoiab 166 punktiga 12. kohta. Kristel Allorg on kogunud 153, Nette Peit 143 ja Silvia Pertens 133 punkti.

Ühe tiitli on Rae naiskond käimasoleval hooajal juba võitnud, kui detsembris tuldi Eesti karikavõitjaks. Kui Rae on seni võitnud ühe Balti liiga tiitli, siis Kaunase võistkond on kolmekordne meister. Samad naiskonnad kohtusid eelmise hooaja finaalis, kus jäi 3:2 tulemusega peale Rae esindus.

Pronksimäng toimub Jüri spordihoones pühapäeval kell 12, finaal kell 15.