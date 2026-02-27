Ilves läheb lennumäe võistlusel suusarajale koos Rehrliga
Kahevõistleja Kristjan Ilves sooritas Austrias Kulmis ajaloolisel lennumäe võistlusel 192-meetrise õhulennu ning saab suusarajale lähte liidrist 48 sekundit hiljem.
Ilves maandus kahevõistluse maailma karika sarja ajaloo esimesel lennumäe võistlusel 192 meetri kaugusel ja sai hüppe eest 171,3 punkti, mis oli võrdne Franz-Josef Rehrliga. Eestlane ja austerlane lähevad suusarajale liidrist Johannes Lamparterist 48 sekundit hiljem.
Lamparter tegi lausa 236,5-meetrise lennu ja sai 207,6 punktiga esikoha. Kuus sekundit hiljem saab rajale lähte prantslane Marco Heinis (233,5 m; 202,6 p), temast omakorda kuus sekundit hiljem soomlane Ilkka Herola (213 m; 200 p).
Milano Cortina olümpial nii normaalmäel kui ka suurel mäel kulla võitnud Jens Luraas Oftebro stardib Ilvese ja Rehrli eest 13. mehena (210,5 m; 198,1 p), liidrist 42 sekundit hiljem.
7,5 kilomeetri pikkune suusasõit algab kell 17.00.
Toimetaja: Kristjan Kallaste