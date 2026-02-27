Ilves läheb lennumäe võistlusel suusarajale koos Rehrliga

Ilves maandus kahevõistluse maailma karika sarja ajaloo esimesel lennumäe võistlusel 192 meetri kaugusel ja sai hüppe eest 171,3 punkti, mis oli võrdne Franz-Josef Rehrliga. Eestlane ja austerlane lähevad suusarajale liidrist Johannes Lamparterist 48 sekundit hiljem.

Lamparter tegi lausa 236,5-meetrise lennu ja sai 207,6 punktiga esikoha. Kuus sekundit hiljem saab rajale lähte prantslane Marco Heinis (233,5 m; 202,6 p), temast omakorda kuus sekundit hiljem soomlane Ilkka Herola (213 m; 200 p).

Milano Cortina olümpial nii normaalmäel kui ka suurel mäel kulla võitnud Jens Luraas Oftebro stardib Ilvese ja Rehrli eest 13. mehena (210,5 m; 198,1 p), liidrist 42 sekundit hiljem.

7,5 kilomeetri pikkune suusasõit algab kell 17.00.