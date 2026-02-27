VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

Internetiavarustes on levima hakanud pildid ja videod Toyota uuest ralliautost, mida meeskond hiljuti Portugalis testinud on. Tegemist ei ole aga selgelt Yarisega ning tiimi tehniline direktor Tom Fowler kinnitas, et tegemist on uue, 2027. aasta regulatsioonidele vastava prototüübiga.

Ralliportaal DirtFish jagas neljapäeval pilte maskeeritud Toyota masinast, mis Algarves testikilomeetreid kogunud. Kohalik rallifänn Marcio Pereira sai uue auto pildile ja tegemist pole selgelt Toyota seni kasutatud Yarise kerega.

Toyota tehniline direktor Tom Fowler kinnitas portaalile, et tegemist on 2027. aasta regulatsioonidele vastava autoga. "Me oleme seda prototüüpautot juba testinud, oleme kogunud enam kui 2000 kilomeetrit. Esimene eesmärk oli see auto juba tänavu kasutusse võtta," rääkis Fowler. "Disainitiim kogub tagasisidet ja üritab vajalikud muudatused teha."

On võimalus, et tegemist on lihtsalt testimiseks raamile paigaldatud kerega, aga DirtFish tõi välja, et Portugalis kihutanud kupee meenutab Toyota ideeautot nimega FT-Se.

Uute regulatsioonide all peavad autod mahtuma ainult ette antud mõõtmetesse ja ei pea olema enam välja arendatud tänavasõiduautost. Sisuliselt on prototüübi näol tegemist praeguse Toyota Rally2 masinaga.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 12. märtsil Keenias.