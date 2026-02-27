Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

Korvpalliliigas NBA tegi Charlotte Hornetsi noormängija Kon Knueppel ajalugu, kui püstitas uue uustulnukate kaugvisete rekordi. Hornets jätkas oma soliidset seeriat ja kindlustab idakonverentsis play-in turniiri kohta.

Hornets kohtus Indianas kohaliku Pacersiga ja avaveerand möödus tasavägiselt, kuid teisel veerandil pani Hornets oma paremuse maksma ning poolajapausile mindi juba külaliste 21-punktilisel eduseisul. Sellest väiksemaks edu teisel poolajal ei läinudki ja Hornets vormistas võõrsil 133:109 (31:34, 36:12, 40:36, 26:27) võidu.

Charlotte'i liidriks kerkis 33 punkti visanud Brandon Miller, Kon Knueppel tabas kaheksa korda kaugelt ja panustas 28 punktiga. Juunis toimunud talendikorjes neljandana valitud Duke'i ülikooli ääremängija püstitas ühtlasi uue NBA rekordi: ükski esimese aasta mängija pole tabanud hooajaga nii palju kolmeseid. Knueppel on olnud täpne 209 korda ning ta möödus Keegan Murrayst, kes tabas 2022-23 hooajal 207 korda. Murray tegi seda 80 mänguga, Knueppel vajas selleks aga vaid 59 mängu. NBA rekord kuulub ei kellelegi muule kui Stephen Curryle, kes oli 2015-16 hooajal täpne lausa 402 viskel.

Hornets on oma viimases 15 mängus teeninud 12 võitu, ühtlasi on nad võõrsil võitnud oma viimased üheksa kohtumist. See seeria on viinud nad idakonverentsis viimasele play-in kohale, 29 võidu ja 31 kaotusega ollakse kümnendal tabelireal.

Houston Rockets tuli võõrsil Orlando Magicu vastu välja 19-punktilisest kaotusseisust ning teenis lõpusireeni kõlades 113:108 (22:29, 21:24, 38:27, 32:28) võidu. Liidriks oli skoorimasin Kevin Durant, kes viskas 40 punkti. Magicu parim oli 30 punkti kogunud Desmond Bane.

Läänekonverentsis läheb tabel aina huvitavamaks, sest Phoenix Sunsil õnnestus kodupubliku ees Los Angeles Lakersi üle vägev võit võtta. LeBron James viigistas 23 sekundit enne mängu lõppu seisu, aga Suns leidis oma viimasel rünnakul Royce O'Neale'i, kelle kolmene andis võõrustajale 113:110 (22:27, 27:22, 31:31, 33:30) võidu.

Suns jätkab läänes 34 võidu ja 26 kaotusega seitsmendal kohal, aga kuuendal kohal ongi 34 võidu kõrvale 24. kaotuse saanud Lakers.

Tulemused:

Philadelphia - Miami 124:117

Brooklyn - San Antonio 110:126

Atlanta - Washington 126:96

Chicago - Portland 112:121

Dallas - Sacramento 121:130

Utah - New Orleans 118:129

LA Clippers - Minnesota 88:94