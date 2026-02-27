X!

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

Korvpall
Kon Knueppel
Kon Knueppel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA tegi Charlotte Hornetsi noormängija Kon Knueppel ajalugu, kui püstitas uue uustulnukate kaugvisete rekordi. Hornets jätkas oma soliidset seeriat ja kindlustab idakonverentsis play-in turniiri kohta.

Hornets kohtus Indianas kohaliku Pacersiga ja avaveerand möödus tasavägiselt, kuid teisel veerandil pani Hornets oma paremuse maksma ning poolajapausile mindi juba külaliste 21-punktilisel eduseisul. Sellest väiksemaks edu teisel poolajal ei läinudki ja Hornets vormistas võõrsil 133:109 (31:34, 36:12, 40:36, 26:27) võidu.

Charlotte'i liidriks kerkis 33 punkti visanud Brandon Miller, Kon Knueppel tabas kaheksa korda kaugelt ja panustas 28 punktiga. Juunis toimunud talendikorjes neljandana valitud Duke'i ülikooli ääremängija püstitas ühtlasi uue NBA rekordi: ükski esimese aasta mängija pole tabanud hooajaga nii palju kolmeseid. Knueppel on olnud täpne 209 korda ning ta möödus Keegan Murrayst, kes tabas 2022-23 hooajal 207 korda. Murray tegi seda 80 mänguga, Knueppel vajas selleks aga vaid 59 mängu. NBA rekord kuulub ei kellelegi muule kui Stephen Curryle, kes oli 2015-16 hooajal täpne lausa 402 viskel.

Hornets on oma viimases 15 mängus teeninud 12 võitu, ühtlasi on nad võõrsil võitnud oma viimased üheksa kohtumist. See seeria on viinud nad idakonverentsis viimasele play-in kohale, 29 võidu ja 31 kaotusega ollakse kümnendal tabelireal.

Houston Rockets tuli võõrsil Orlando Magicu vastu välja 19-punktilisest kaotusseisust ning teenis lõpusireeni kõlades 113:108 (22:29, 21:24, 38:27, 32:28) võidu. Liidriks oli skoorimasin Kevin Durant, kes viskas 40 punkti. Magicu parim oli 30 punkti kogunud Desmond Bane.

Läänekonverentsis läheb tabel aina huvitavamaks, sest Phoenix Sunsil õnnestus kodupubliku ees Los Angeles Lakersi üle vägev võit võtta. LeBron James viigistas 23 sekundit enne mängu lõppu seisu, aga Suns leidis oma viimasel rünnakul Royce O'Neale'i, kelle kolmene andis võõrustajale 113:110 (22:27, 27:22, 31:31, 33:30) võidu.

Suns jätkab läänes 34 võidu ja 26 kaotusega seitsmendal kohal, aga kuuendal kohal ongi 34 võidu kõrvale 24. kaotuse saanud Lakers.

Tulemused:
Philadelphia - Miami 124:117
Brooklyn - San Antonio 110:126
Atlanta - Washington 126:96
Chicago - Portland 112:121
Dallas - Sacramento 121:130
Utah - New Orleans 118:129
LA Clippers - Minnesota 88:94

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

09:50

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

26.02

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

26.02

Reinbok: mängijad on heas konditsioonis, meeleolu töine ja ülev

26.02

NBA liidrite duelli võitis Detroit Pistons

25.02

Drell: peame hambad ristis põrandat närima

25.02

Raieste Murcia heast hooajast: võistkonna klapp on imetlusväärne

25.02

Tuleva aasta korvpalli Meistrite liiga finalistid saavad koha NBA Europe'is

25.02

Vigastusest taastunud Vene: säravat esitust pole veel olnud

25.02

Soome korvpalli tulevikutäht jäi tööta: täpselt see, mida vajasin

25.02

Cavaliers alistas Knicksi ja kerkis nendega samale pulgale

24.02

Spurs alistas NBA tippude vastasseisus Pistonsi

24.02

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

videod

sport.err.ee uudised

11:52

Ilves läheb lennumäe võistlusel suusarajale koos Rehrliga

11:31

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

10:59

Miss Valentine'i noorimad võistlejad on juba medalid kaela saanud

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

09:50

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga

09:16

Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

08:05

"Spordipühapäev": miks jääpurjetamine tagaplaanile jäänud on?

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

26.02

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

26.02

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

26.02

ETV spordisaade, 26. veebruar

26.02

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

26.02

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

loetumad

26.02

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit Uuendatud

26.02

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

26.02

Kaks olümpiakulda ei muutnud Frida Karlssoni meelt

26.02

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

26.02

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

26.02

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

25.02

Drell: peame hambad ristis põrandat närima

26.02

Reinbok: mängijad on heas konditsioonis, meeleolu töine ja ülev

26.02

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo